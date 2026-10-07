A terceira fase da Operação Trevo do Infortúnio apreendeu mais de R$ 63 mil em dinheiro, além de valores em guaranis paraguaios e euros, durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão em Campinas nesta quarta-feira (7). A ação investiga um esquema de exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro com atuação em diferentes estados.
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No imóvel localizado no Jardim Boa Esperança, equipes encontraram R$ 63.231, 424.010 guaranis paraguaios (PYG) e 730 euros. Também foram recolhidos diversos dispositivos eletrônicos que, segundo as autoridades, serão analisados no decorrer da investigação. O balanço foi divulgado pelo 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que participa da operação em apoio ao Gaeco de Uberlândia (MG).
Ao todo, três mandados de busca e apreensão foram expedidos para endereços nos bairros Jardim Boa Esperança e Parque Via Norte, em Campinas. A operação ainda estava em andamento no momento da atualização, e não havia informação sobre prisões nesta terceira fase.
A investigação é conduzida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Gaeco de Uberlândia e da 18ª Promotoria de Justiça da cidade. Em Campinas, a operação conta com apoio do Gaeco local e do 1º Baep. As polícias Militar, Civil e Penal de Minas Gerais também participam da investigação.
Fornecimento de caça-níqueis é investigado
Divulgação/BAEP
Segundo o Gaeco, o alvo das buscas realizadas em Campinas é investigado por supostamente atuar como um dos principais fornecedores de máquinas caça-níqueis para uma organização criminosa denunciada em Uberlândia. As apurações indicam ainda que equipamentos vinculados à empresa do investigado teriam sido utilizados na exploração de jogos de azar em Minas Gerais, Tocantins e Goiás.
O Ministério Público sustenta que as máquinas eram formalmente fornecidas por meio de contratos de locação e documentos fiscais que seriam falsos. Na prática, segundo a investigação, a remuneração do fornecedor seria calculada com base em um percentual do dinheiro arrecadado pelos equipamentos.
As apurações também apontaram pagamentos em espécie e cheques, além de movimentações realizadas por intermédio de terceiros. Para o Gaeco, esses mecanismos teriam sido empregados para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos.
Investigação já recuperou R$ 27 milhões
Divulgação/BAEP
A Operação Trevo do Infortúnio apura uma organização que, de acordo com o MPMG, teria explorado jogo do bicho e máquinas caça-níqueis por mais de 30 anos em Uberlândia. Cinco pessoas foram denunciadas, enquanto três acordos de colaboração premiada e 11 acordos de não persecução penal foram firmados ao longo das investigações.
Segundo o Ministério Público mineiro, as medidas adotadas no caso já resultaram na recuperação efetiva de mais de R$ 27 milhões para o Estado. A primeira fase da operação ocorreu em dezembro de 2022, com buscas em Uberlândia.
A segunda etapa, em abril de 2023, teve 26 mandados de busca e apreensão contra empresas, empresários e pátios de veículos em Uberlândia, Ituiutaba e Araguari, em Minas Gerais, e Goiânia. Na ocasião, a Justiça determinou ainda a indisponibilidade do patrimônio de 23 investigados para garantir até R$ 36 milhões em bens e valores.
O nome Trevo do Infortúnio faz referência a um trevo que, segundo a investigação, era utilizado como símbolo nos pontos de apostas ligados ao grupo.