A terceira fase da Operação Trevo do Infortúnio apreendeu mais de R$ 63 mil em dinheiro, além de valores em guaranis paraguaios e euros, durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão em Campinas nesta quarta-feira (7). A ação investiga um esquema de exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro com atuação em diferentes estados.

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No imóvel localizado no Jardim Boa Esperança, equipes encontraram R$ 63.231, 424.010 guaranis paraguaios (PYG) e 730 euros. Também foram recolhidos diversos dispositivos eletrônicos que, segundo as autoridades, serão analisados no decorrer da investigação. O balanço foi divulgado pelo 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que participa da operação em apoio ao Gaeco de Uberlândia (MG).

Ao todo, três mandados de busca e apreensão foram expedidos para endereços nos bairros Jardim Boa Esperança e Parque Via Norte, em Campinas. A operação ainda estava em andamento no momento da atualização, e não havia informação sobre prisões nesta terceira fase.