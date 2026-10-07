Um ônibus atropelou um cavalo que estava na pista da Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas, na madrugada desta terça-feira (6). O acidente ocorreu por volta das 3h23, no km 63, na pista sentido Sul. Nenhuma pessoa ficou ferida.
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Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Colinas, o motorista do Mercedes-Benz trafegava pela faixa 2 quando encontrou dois cavalos soltos na rodovia. Sem tempo para frear ou desviar, atingiu um dos animais.
O cavalo atropelado ficou sobre a pista e morreu. O registro não informa o que aconteceu com o segundo animal nem esclarece como os cavalos chegaram à rodovia.
Duas faixas ficaram interditadas
As faixas 1 e 2 da pista Sul foram bloqueadas às 3h23 para atendimento da ocorrência. A interdição durou até as 4h50, período de aproximadamente uma hora e meia. Não houve registro de congestionamento.
O animal morto foi retirado da rodovia por um guincho por volta das 5h12 para posterior sepultamento. O ônibus conseguiu seguir viagem por meios próprios depois do atendimento.
A ocorrência foi encerrada às 5h37. De acordo com o registro da concessionária, o tempo estava bom no momento do acidente.