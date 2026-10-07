Um ônibus atropelou um cavalo que estava na pista da Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas, na madrugada desta terça-feira (6). O acidente ocorreu por volta das 3h23, no km 63, na pista sentido Sul. Nenhuma pessoa ficou ferida.

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Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Colinas, o motorista do Mercedes-Benz trafegava pela faixa 2 quando encontrou dois cavalos soltos na rodovia. Sem tempo para frear ou desviar, atingiu um dos animais.

O cavalo atropelado ficou sobre a pista e morreu. O registro não informa o que aconteceu com o segundo animal nem esclarece como os cavalos chegaram à rodovia.