Campinas vai ampliar a fiscalização de trânsito por videomonitoramento a partir de 13 de outubro, quando duas novas câmeras passarão a ser utilizadas para registrar infrações. Os equipamentos estão na Avenida John Boyd Dunlop, na região do Jardim Londres, e no cruzamento das ruas Dr. Salles Oliveira e Dr. Pereira Lima, na Vila Industrial. Os dois pontos acumulam 78 sinistros de trânsito desde 2023.

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Com a ampliação, a cidade chegará a 25 locais fiscalizados remotamente pela Emdec, nove deles incorporados ao sistema somente em 2026. As imagens são acompanhadas pelo Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO), onde agentes podem identificar condutas irregulares e emitir as respectivas autuações.

O ponto com maior histórico de acidentes fica na John Boyd Dunlop, próximo à Rua Orlando Paulino e à Estação BRT Londres. Entre 2023 e agosto deste ano, foram contabilizados 69 sinistros: 34 sem vítimas, 33 com feridos e dois atropelamentos sem mortes. A câmera tem giro de 360 graus e também alcança as marginais José Rosolen e Oswaldo Oscar Barthelson.