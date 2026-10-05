Campinas vai ampliar a fiscalização de trânsito por videomonitoramento a partir de 13 de outubro, quando duas novas câmeras passarão a ser utilizadas para registrar infrações. Os equipamentos estão na Avenida John Boyd Dunlop, na região do Jardim Londres, e no cruzamento das ruas Dr. Salles Oliveira e Dr. Pereira Lima, na Vila Industrial. Os dois pontos acumulam 78 sinistros de trânsito desde 2023.
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Com a ampliação, a cidade chegará a 25 locais fiscalizados remotamente pela Emdec, nove deles incorporados ao sistema somente em 2026. As imagens são acompanhadas pelo Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO), onde agentes podem identificar condutas irregulares e emitir as respectivas autuações.
O ponto com maior histórico de acidentes fica na John Boyd Dunlop, próximo à Rua Orlando Paulino e à Estação BRT Londres. Entre 2023 e agosto deste ano, foram contabilizados 69 sinistros: 34 sem vítimas, 33 com feridos e dois atropelamentos sem mortes. A câmera tem giro de 360 graus e também alcança as marginais José Rosolen e Oswaldo Oscar Barthelson.
Avanço de sinal e invasão do BRT
Antes do início das autuações, a Emdec utilizou o equipamento para observar o comportamento dos motoristas. Entre as irregularidades identificadas com maior frequência estão avanço do sinal vermelho, circulação indevida pelo corredor exclusivo do BRT e estacionamento sobre a calçada. Segundo a empresa, o desrespeito ao semáforo tem sido observado principalmente nas marginais da JBD, onde existem travessias de pedestres.
A avenida já possui outro ponto de fiscalização remota, na altura da Estação BRT Ipaussurama. Ali, as autuações começaram em 10 de agosto, principalmente para coibir veículos que utilizam irregularmente a faixa exclusiva destinada ao transporte coletivo.
Câmera também vai fiscalizar acesso à Rodoviária
Na Vila Industrial, a nova fiscalização ficará no cruzamento da Salles Oliveira com a Dr. Pereira Lima, próximo à UniMetrocamp. O histórico é de nove sinistros entre 2023 e 2026, incluindo um acidente fatal, dois com pessoas feridas, um atropelamento sem morte e cinco ocorrências sem vítimas.
O monitoramento preliminar apontou estacionamento irregular próximo à universidade e sobre as calçadas, além de uma manobra considerada recorrente pela Emdec. Motoristas que trafegam pelas faixas direita e central da Salles Oliveira, no sentido Centro, mudam posteriormente para a faixa esquerda para acessar a direção da Rodoviária, criando conflito com outros veículos.
Deixar de se posicionar antecipadamente na faixa correta é uma infração média, com multa de R$ 130,16. Placas informando sobre a fiscalização por câmeras já foram instaladas nas aproximações dos dois novos pontos.
26 mil condutas de risco em nove meses
Entre janeiro e setembro, os 23 locais que já estavam em funcionamento permitiram à Emdec identificar quase 26,3 mil condutas consideradas de risco. Desse total, 11,7 mil foram relacionadas à transposição de pista e outras 7,4 mil ao uso irregular de faixas exclusivas para ônibus.
A fiscalização remota já está presente em áreas como Centro, Amoreiras, entorno de Viracopos, Castelo, Rodoviária, Avenida João Jorge, Lix da Cunha e John Boyd Dunlop. Além da aplicação de multas, as câmeras são utilizadas para identificar acidentes, veículos quebrados, congestionamentos e problemas em semáforos.