As urnas deste domingo não decidiram apenas quem Campinas terá na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa a partir de 2027. Elas também produziram uma nova fotografia das principais forças políticas da cidade. Alguns nomes tradicionais preservaram espaço, outros cresceram de maneira expressiva e houve também quem saísse da eleição diante de um cenário bem mais complicado do que aquele existente há quatro anos.

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Comecemos por dois personagens que atravessam praticamente todo este século como protagonistas da política campineira. Jonas Donizette (PSB) e Carlos Sampaio (PSD) estão reeleitos deputados federais. O ex-prefeito Jonas recebeu 97.335 votos no Estado, enquanto Carlão chegou a 91.902. Ambos garantiram novos mandatos em Brasília.

Os números contam histórias diferentes quando comparados a 2022. Jonas havia sido eleito naquele ano com 84.044 votos e, portanto, cresceu cerca de 16% na votação estadual. Sampaio recebeu 98.102 votos quatro anos atrás e agora, na primeira eleição em um novo partido, teve uma redução de aproximadamente 6%, embora suficiente para renovar o mandato. Dentro de Campinas, Jonas recebeu neste domingo 30.147 votos e Sampaio, 16.397.