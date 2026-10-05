Os dois principais adversários de Dário Saadi (Republicanos) na eleição para a Prefeitura de Campinas em 2024 terminaram o pleito deste domingo (4) sem conquistar uma cadeira. Pedro Tourinho (PT) não conseguiu se eleger deputado federal, enquanto Rafa Zimbaldi (União Brasil) perdeu a vaga que ocupava havia dois mandatos na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

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Os resultados ganham peso pelo desempenho dos dois na disputa municipal de apenas dois anos atrás. Tourinho havia terminado 2024 na segunda colocação, com 123.500 votos, ou 23,18% dos votos válidos em Campinas. Zimbaldi, por outro lado, já havia saído daquela eleição com um sinal de desgaste: recebeu 42.557 votos e terminou com 7,99%, distante tanto de Tourinho quanto dos 355.800 votos obtidos por Dário.

Tourinho não repete desempenho de 2022

Tourinho tentou retornar à Câmara dos Deputados carregando como principal ativo eleitoral recente os mais de 123 mil votos recebidos na eleição para prefeito. A transferência, porém, não ocorreu na mesma proporção. Neste domingo, o petista terminou a disputa para deputado federal com 73.627 votos no Estado, pouco mais de 42 mil deles conquistados em Campinas, e não conseguiu uma das cadeiras destinadas a São Paulo.