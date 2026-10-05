Os dois principais adversários de Dário Saadi (Republicanos) na eleição para a Prefeitura de Campinas em 2024 terminaram o pleito deste domingo (4) sem conquistar uma cadeira. Pedro Tourinho (PT) não conseguiu se eleger deputado federal, enquanto Rafa Zimbaldi (União Brasil) perdeu a vaga que ocupava havia dois mandatos na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).
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Os resultados ganham peso pelo desempenho dos dois na disputa municipal de apenas dois anos atrás. Tourinho havia terminado 2024 na segunda colocação, com 123.500 votos, ou 23,18% dos votos válidos em Campinas. Zimbaldi, por outro lado, já havia saído daquela eleição com um sinal de desgaste: recebeu 42.557 votos e terminou com 7,99%, distante tanto de Tourinho quanto dos 355.800 votos obtidos por Dário.
Tourinho não repete desempenho de 2022
Tourinho tentou retornar à Câmara dos Deputados carregando como principal ativo eleitoral recente os mais de 123 mil votos recebidos na eleição para prefeito. A transferência, porém, não ocorreu na mesma proporção. Neste domingo, o petista terminou a disputa para deputado federal com 73.627 votos no Estado, pouco mais de 42 mil deles conquistados em Campinas, e não conseguiu uma das cadeiras destinadas a São Paulo.
O resultado estadual ficou inclusive abaixo daquele alcançado por Tourinho na disputa de 2022. Naquele ano, ele recebeu 74.729 votos, dos quais 48.786 vieram de Campinas, e terminou como suplente do PT. Posteriormente, chegou a assumir temporariamente uma cadeira na Câmara dos Deputados, em julho de 2024.
A comparação mostra que, apesar do salto eleitoral obtido na corrida pela Prefeitura, Tourinho voltou praticamente ao mesmo patamar estadual de quatro anos atrás — e com uma pequena redução. Foram 1.102 votos a menos na comparação entre as duas eleições para deputado federal.
Zimbaldi perde cadeira após dois mandatos
Para Rafa Zimbaldi, o impacto é diferente porque a eleição de 2026 encerra uma sequência de dois mandatos na Alesp. Eleito deputado estadual em 2018 e reeleito em 2022, Zimbaldi recebeu agora 66.425 votos no Estado, cerca de 22 mil deles em Campinas, e não conseguiu permanecer na Assembleia.
O resultado aprofunda uma sequência eleitoral que já havia produzido um revés importante em 2024. Na tentativa de voltar à Prefeitura de Campinas, Zimbaldi terminou apenas na terceira colocação, com 42.557 votos e 7,99% dos válidos. Dois anos depois, também não conseguiu votos suficientes para renovar o mandato estadual.
Os dois casos têm características distintas. Tourinho chegou a 2026 depois de uma votação municipal expressiva e tentou transformar esse capital eleitoral em uma cadeira permanente em Brasília. Zimbaldi, que já ocupava mandato estadual, precisava interromper a queda registrada na eleição municipal para preservar sua vaga na Alesp. Nenhum dos dois alcançou o objetivo nas urnas deste domingo.