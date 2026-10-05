Um motociclista morreu em uma colisão envolvendo uma carreta na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas, na tarde desta segunda-feira (5). O acidente aconteceu na altura do km 101,7, no sentido Sul, em direção a São Paulo.
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Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da AutoBAn, concessionária responsável pelo trecho, a vítima que estava na motocicleta morreu no acidente. O ocupante da carreta não sofreu ferimentos.
O acidente provocou a interdição total das faixas e do acostamento por cerca de uma hora.
Por volta das 13h50, havia congestionamento entre os quilômetros 102,5 e 101. Em atualização posterior, o sistema apontava quatro quilômetros de lentidão, do km 105 ao km 101, no sentido Sul.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência. Às 15h22, a concessionária informou que a perícia permanecia no local, com as faixas de rolamento já liberadas. O acostamento continuava interditado.