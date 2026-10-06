Policiais civis da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas, em atuação conjunta com policiais rodoviários, cumpriram nesta terça-feira (6) mandados de busca e apreensão em endereços na cidade de São Bernardo do Campo, no âmbito da Operação Bandeira Preta.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Durante a ação, foram apreendidos um Porsche 911 GT3 RS e um telefone celular. Segundo as investigações, o proprietário do carro é suspeito de praticar crimes de trânsito ao trafegar em velocidades excessivas em rodovias do Circuito das Águas, da capital e da Grande São Paulo.
Os investigadores apontam que o suspeito realizava manobras perigosas, inclusive com a filha, de tenra idade, no colo — conduta que, segundo a investigação, pode configurar corrupção de menores. Os vídeos das infrações eram publicados pelo próprio investigado em seu perfil no Instagram, situação também apurada sob a hipótese de apologia ao crime.
O inquérito policial foi instaurado após ofício encaminhado pela Polícia Militar Rodoviária à Deic. O perfil do investigado na rede social já foi preservado a pedido da especializada.
A perícia técnica foi requisitada para examinar o veículo, com o objetivo de verificar eventual adulteração de sinais identificadores ou de características originais para aumento de potência.