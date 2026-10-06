Uma perseguição policial que contou com apoio do helicóptero Águia terminou com a recuperação de um carro furtado e a prisão de um homem em Hortolândia. A ocorrência começou na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) e terminou no Jardim São Bento.

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Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) identificou durante patrulhamento um veículo com registro de furto. O motorista recebeu ordem de parada, mas não obedeceu e iniciou uma fuga, provocando um acompanhamento que se estendeu até a área urbana de Hortolândia.

Durante a ocorrência, as equipes em solo receberam apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. O acompanhamento terminou na Rua Zé Fortuna, onde o motorista foi finalmente abordado.