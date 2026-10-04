Campinas manteve dois de seus principais representantes na Câmara dos Deputados nas eleições deste domingo (4). Carlos Sampaio (PSD) e Jonas Donizette (PSB) foram reeleitos deputados federais por São Paulo e continuarão em Brasília na legislatura que começa em fevereiro de 2027.

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Sampaio recebeu 91 mil votos no Estado e conquistou o sétimo mandato consecutivo como deputado federal. Natural de Campinas, ele ocupa uma cadeira na Câmara desde 2003. Antes disso, foi vereador da cidade entre 1993 e 1996 e exerceu mandato de deputado estadual. Promotor de Justiça de carreira, deixou o PSDB, partido pelo qual construiu a maior parte da trajetória política, e se filiou ao PSD em 2024.

Para Jonas Donizette, que recebeu 97 mil, a vitória garante o terceiro mandato como deputado federal. O ex-prefeito de Campinas esteve pela primeira vez na Câmara entre 2011 e 2012, quando deixou o cargo para assumir a Prefeitura. Governou Campinas por dois mandatos, de 2013 a 2020, e retornou a Brasília após ser eleito novamente em 2022, naquela ocasião com 84.044 votos. Desde janeiro de 2026, exerce a liderança do PSB na Câmara.

Trajetórias começaram em Campinas