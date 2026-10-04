Lucas Pavanato (PL) foi o candidato a deputado federal que recebeu mais votos dos eleitores de Campinas neste domingo (4). De acordo com os números da apuração apresentados pela Justiça Eleitoral, ele somou 98.036 votos na cidade, mais que o dobro da votação obtida pela segunda colocada.
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Na sequência aparece Erika Hilton (PSOL), com 42.014 votos. A terceira maior votação entre os campineiros ficou com Sâmia Bomfim (PSOL), que recebeu 23.004 votos. Os três candidatos também figuravam entre os mais votados para a Câmara dos Deputados no conjunto do Estado durante a apuração deste domingo.
Completam o Top 5 de Campinas Kim Kataguiri (Missão), com 14.991 votos, e Tabata Amaral (PSB), com 9.673. A diferença entre Pavanato e Erika, os dois primeiros colocados na cidade, foi de 56.022 votos.
Top 5 para deputado federal em Campinas
- Lucas Pavanato (PL) — 98.036 votos
- Erika Hilton (PSOL) — 42.014 votos
- Sâmia Bomfim (PSOL) — 23.004 votos
- Kim Kataguiri (Missão) — 14.991 votos
- Tabata Amaral (PSB) — 9.673 votos
Os 5 candidatos a deputado estadual mais votados
Eduarda Campopiano (PL) foi a candidata a deputada estadual mais votada em Campinas nas Eleições 2026. Ela recebeu 67.721 votos no município, votação mais de cinco vezes superior à registrada pelo segundo colocado no ranking local.
Eduardo Suplicy (PT) aparece na sequência, com 13.078 votos. A terceira maior votação em Campinas foi de Sofia Favero (PSOL), que somou 9.049 votos. Paula da Bancada Feminista e Carlos Giannazi, ambos do PSOL, completam as cinco primeiras posições.
Top 5 para deputado estadual em Campinas
- Eduarda Campopiano (PL) — 67.721 votos
- Eduardo Suplicy (PT) — 13.078 votos
- Sofia Favero (PSOL) — 9.049 votos
- Paula da Bancada Feminista (PSOL) — 5.799 votos
- Carlos Giannazi (PSOL) — 5.560 votos