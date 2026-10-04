Lucas Pavanato (PL) foi o candidato a deputado federal que recebeu mais votos dos eleitores de Campinas neste domingo (4). De acordo com os números da apuração apresentados pela Justiça Eleitoral, ele somou 98.036 votos na cidade, mais que o dobro da votação obtida pela segunda colocada.

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Na sequência aparece Erika Hilton (PSOL), com 42.014 votos. A terceira maior votação entre os campineiros ficou com Sâmia Bomfim (PSOL), que recebeu 23.004 votos. Os três candidatos também figuravam entre os mais votados para a Câmara dos Deputados no conjunto do Estado durante a apuração deste domingo.

Completam o Top 5 de Campinas Kim Kataguiri (Missão), com 14.991 votos, e Tabata Amaral (PSB), com 9.673. A diferença entre Pavanato e Erika, os dois primeiros colocados na cidade, foi de 56.022 votos.