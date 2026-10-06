06 de outubro de 2026
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CULTIVO EM CHÁCARA

Dono alega uso medicinal após PM achar maconha em chácara

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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PM encontrou pés de maconha e frascos com óleo da planta; caso inicialmente tratado como tráfico foi reenquadrado para porte para consumo.
PM encontrou pés de maconha e frascos com óleo da planta; caso inicialmente tratado como tráfico foi reenquadrado para porte para consumo.

Policiais militares encontraram pés de maconha e frascos com óleo extraído da planta em uma chácara de Indaiatuba. Duas pessoas foram detidas durante a ocorrência, que chegou a ser registrada inicialmente como tráfico de drogas, mas teve o enquadramento alterado pela Polícia Civil.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), o proprietário da chácara afirmou possuir documentação que autorizaria o uso medicinal da cannabis. Os documentos, porém, não haviam sido apresentados até a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária, conforme as informações divulgadas pela corporação.

Inicialmente, o delegado plantonista ratificou a prisão por tráfico de drogas. Após nova análise da ocorrência, o caso foi reenquadrado no artigo 28 da Lei de Drogas, relacionado à posse de entorpecentes para consumo pessoal.

A Polícia Militar não informou a quantidade de plantas encontradas, o volume de óleo apreendido nem detalhou a situação das duas pessoas após a mudança do enquadramento. Também não foram divulgadas informações sobre eventual autorização judicial ou sanitária para o cultivo.

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