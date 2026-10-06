Uma equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Avenida Leonardo Antônio Schiavinatto, no Jardim Barcelona, em Sumaré, no fim de semana. No local, os policiais constataram um desentendimento entre um casal, com relato de agressões físicas.

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Em contato com a vítima, de 26 anos, ela informou ter sido agredida pelo companheiro na tarde de sábado (3) e novamente durante a madrugada. A mulher relatou ainda que possuía uma medida protetiva expedida anteriormente contra o homem, mas que já havia solicitado sua retirada.

O suspeito confirmou o desentendimento com a companheira e afirmou que não deixaria a residência. Ao ser informado de que seria conduzido ao Plantão Policial, ele se lançou contra uma janela e caiu do terceiro andar, atingindo inicialmente um toldo de proteção e, em seguida, o solo, sofrendo ferimentos.