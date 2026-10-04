04 de outubro de 2026
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TEMPORAL

Chuva derruba árvores em quatro bairros de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/Rede Social
Quedas de árvores foram registradas em Campinas
Quedas de árvores foram registradas em Campinas

A Defesa Civil de Campinas registrou, até o momento, quatro ocorrências de queda de árvores na tarde deste domingo (4), durante a chuva que atingiu a cidade. Não houve feridos.

As ocorrências foram registradas nos bairros Novo Campos Elíseos, Jardim Nova Europa, São Bernardo e no Serviço de Saúde Cândido Ferreira, no distrito de Sousas.

Equipes de plantão do Departamento de Parques e Jardins já foram acionadas e se deslocam aos locais para avaliação e retirada das árvores. A nota será atualizada conforme novas ocorrências forem registradas.

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