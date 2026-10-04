A Defesa Civil de Campinas registrou, até o momento, quatro ocorrências de queda de árvores na tarde deste domingo (4), durante a chuva que atingiu a cidade. Não houve feridos.

As ocorrências foram registradas nos bairros Novo Campos Elíseos, Jardim Nova Europa, São Bernardo e no Serviço de Saúde Cândido Ferreira, no distrito de Sousas.

Equipes de plantão do Departamento de Parques e Jardins já foram acionadas e se deslocam aos locais para avaliação e retirada das árvores. A nota será atualizada conforme novas ocorrências forem registradas.