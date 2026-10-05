Encerrada a votação, Campinas começou nesta segunda-feira (5) uma operação para retirar das ruas cerca de 14 toneladas de resíduos de propaganda eleitoral. Santinhos, panfletos e adesivos descartados irregularmente no entorno dos locais de votação formam a maior parte do material que deverá ser recolhido até quarta-feira (7).
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Se a estimativa da Secretaria de Serviços Públicos se confirmar, o volume será cerca de 16,7% maior do que o registrado nas eleições de 2022, quando aproximadamente 12 toneladas foram retiradas das ruas. Serão, portanto, duas toneladas a mais de material deixado após a votação.
A limpeza começou ainda no domingo (4), com mais de 70 funcionários do Departamento de Limpeza Urbana (DLU) atuando principalmente nas proximidades das seções eleitorais. Nesta segunda, a operação ganhou o reforço de aproximadamente 600 reeducandos do regime semiaberto que prestam serviços à Prefeitura.
Parte do material poderá ser reciclada
Depois do recolhimento, os resíduos serão separados para identificar o que poderá seguir para reciclagem. Na eleição passada, 40% do material retirado das ruas teve reaproveitamento, segundo o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella. O percentual deste ano dependerá das características dos papéis e adesivos encontrados.
A quantidade de material descartado volta a chamar atenção para o chamado “derrame de santinhos”, prática de espalhar propaganda eleitoral impressa nas proximidades dos locais de votação, geralmente durante a madrugada ou nas horas anteriores à abertura das urnas.
A legislação eleitoral proíbe o derramamento ou a anuência com o derramamento de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição. A prática pode caracterizar propaganda irregular e, conforme as circunstâncias, gerar responsabilização eleitoral.
A força-tarefa de limpeza deverá continuar até quarta-feira, quando a Prefeitura espera concluir o recolhimento do material espalhado pela cidade e chegar ao balanço definitivo dos resíduos deixados pelo primeiro turno.