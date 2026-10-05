Encerrada a votação, Campinas começou nesta segunda-feira (5) uma operação para retirar das ruas cerca de 14 toneladas de resíduos de propaganda eleitoral. Santinhos, panfletos e adesivos descartados irregularmente no entorno dos locais de votação formam a maior parte do material que deverá ser recolhido até quarta-feira (7).

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Se a estimativa da Secretaria de Serviços Públicos se confirmar, o volume será cerca de 16,7% maior do que o registrado nas eleições de 2022, quando aproximadamente 12 toneladas foram retiradas das ruas. Serão, portanto, duas toneladas a mais de material deixado após a votação.

A limpeza começou ainda no domingo (4), com mais de 70 funcionários do Departamento de Limpeza Urbana (DLU) atuando principalmente nas proximidades das seções eleitorais. Nesta segunda, a operação ganhou o reforço de aproximadamente 600 reeducandos do regime semiaberto que prestam serviços à Prefeitura.