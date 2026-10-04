Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato à Presidência da República mais votado em Campinas no primeiro turno das Eleições 2026. Com a apuração apresentada pela Justiça Eleitoral, o candidato do PL recebeu 329.733 votos, o equivalente a 52,07% dos votos válidos, enquanto o presidente Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 241.972 votos, ou 38,21%.

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A diferença entre os dois primeiros colocados chegou a 87.761 votos em Campinas. O resultado mostra uma vantagem mais ampla de Flávio na cidade do que a registrada na disputa nacional. No país, os dois candidatos avançaram para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Bem atrás dos dois primeiros apareceu Augusto Cury (Avante), com 21.080 votos, ou 3,33%. Na sequência ficou Renan Santos (Missão), que recebeu 20.543 votos (3,24%). Ronaldo Caiado (PSD) completou o grupo dos cinco candidatos mais votados em Campinas, com 13.896 votos, correspondentes a 2,19%.