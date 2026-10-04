Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato à Presidência da República mais votado em Campinas no primeiro turno das Eleições 2026. Com a apuração apresentada pela Justiça Eleitoral, o candidato do PL recebeu 329.733 votos, o equivalente a 52,07% dos votos válidos, enquanto o presidente Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 241.972 votos, ou 38,21%.
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A diferença entre os dois primeiros colocados chegou a 87.761 votos em Campinas. O resultado mostra uma vantagem mais ampla de Flávio na cidade do que a registrada na disputa nacional. No país, os dois candidatos avançaram para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.
Bem atrás dos dois primeiros apareceu Augusto Cury (Avante), com 21.080 votos, ou 3,33%. Na sequência ficou Renan Santos (Missão), que recebeu 20.543 votos (3,24%). Ronaldo Caiado (PSD) completou o grupo dos cinco candidatos mais votados em Campinas, com 13.896 votos, correspondentes a 2,19%.
Veja a votação para presidente em Campinas
Na sequência aparecem Zema (Novo), com 3.399 votos (0,54%); Samara (UP), com 1.406 (0,22%); Hertz Dias (PSTU), com 467 (0,07%); Clariana Barão (DC), com 279 (0,04%); Edmilson Costa (PCB), com 167 (0,03%); Rui Costa Pimenta (PCO), com 163 (0,03%); e Veterinário Wilson Grassi (Democrata), com 115 votos (0,02%).
Somados, Flávio Bolsonaro e Lula concentraram 90,28% dos votos válidos para presidente na cidade, deixando pouco menos de 10% para todos os demais concorrentes. A terceira colocação ficou distante: Augusto Cury teve cerca de 3,3% dos votos.
O resultado de Campinas também antecipa o confronto que voltará às urnas no dia 25 de outubro. Nacionalmente, Flávio Bolsonaro e Lula garantiram as duas vagas no segundo turno da eleição presidencial. A plataforma oficial do TSE permite consultar a totalização por município e acompanhar os resultados do pleito.