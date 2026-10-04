A vereadora de Campinas Mariana Conti (PSOL) foi eleita deputada estadual neste domingo (4) e conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Com 98,02% das seções apuradas, ela somava 126.288 votos, equivalentes a 0,54% dos votos válidos para o cargo.

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A eleição representa a primeira vitória de Mariana em uma disputa estadual. Ela já havia concorrido à Alesp em 2018 e 2022, mas ficou como suplente nas duas ocasiões. Antes disso, também disputou duas vezes uma vaga para deputada federal, em 2010 e 2014.

Natural de Campinas, Mariana tem 41 anos, é socióloga e construiu a trajetória política principalmente na Câmara Municipal. Foi eleita vereadora pela primeira vez em 2016, renovou o mandato em 2020 e voltou a ser eleita em 2024, completando três mandatos consecutivos no Legislativo campineiro.