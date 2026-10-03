Quem utilizar o transporte coletivo de Campinas para votar neste domingo (4) não pagará passagem entre 6h e 19h. A gratuidade será válida em toda a rede municipal durante o primeiro turno das Eleições 2026 e começará duas horas antes da abertura das urnas, marcada para as 8h, permanecendo até duas horas depois do encerramento da votação, às 17h.
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Durante esse período, não será necessário utilizar Bilhete Único ou QR Code. O embarque nos ônibus será feito pelas portas traseiras. Nas estações do BRT, a entrada ocorrerá pelas catracas laterais de portão baixo, enquanto nos terminais Central e Mercado serão utilizados os portões laterais. A cobrança da tarifa volta normalmente depois das 19h.
Além da passagem gratuita, a Emdec determinou reforço na quantidade de ônibus em circulação. Até as 19h, as empresas deverão operar com frota semelhante à utilizada nos horários de entrepico dos dias úteis, em vez da oferta normalmente reduzida dos domingos. Campinas possui 232 linhas municipais e cerca de 900 ônibus no sistema.
PAI também terá operação especial
O PAI-Serviço, destinado a pessoas com mobilidade reduzida, funcionará das 6h30 às 18h, exclusivamente para viagens previamente agendadas. O serviço pode ser solicitado pelo telefone 118, opção 2, pelo WhatsApp (19) 3731-2910 ou pelos canais digitais da Emdec.
A gratuidade do transporte foi formalizada pelo Decreto Municipal 24.661/2026 e segue as regras estabelecidas para as Eleições 2026, com o objetivo de facilitar o deslocamento dos eleitores aos locais de votação.
Centro terá bloqueios
O domingo também será de mudanças importantes no trânsito. A partir das 5h30, a Emdec fará bloqueios em 21 cruzamentos da região central, principalmente no entorno da Praça Guilherme de Almeida, Palácio da Cidade e Largo do Rosário. A operação está relacionada ao deslocamento das urnas para os cartórios eleitorais e à totalização dos votos.
As interdições atingirão trechos das ruas e avenidas Francisco Glicério, General Osório, Barão de Jaguara, César Bierrembach, Bernardino de Campos e Regente Feijó. As mudanças vão alterar temporariamente itinerários de linhas municipais e intermunicipais e provocar a desativação de alguns pontos de ônibus.
Entre 7h e 18h, haverá ainda monitoramento especial no entorno de quatro locais que costumam concentrar maior movimento: EE Carlos Gomes, na Anchieta; EE Bento Quirino, na Orosimbo Maia; EE Aníbal de Freitas, na Rua 1º de Março; e EE Adalberto Nascimento, na Rua Adalberto Maia.
Ciclofaixa será suspensa
A Ciclofaixa de Lazer Taquaral–Norte-Sul não funcionará neste domingo, para evitar interferências nos deslocamentos dos eleitores. Já a Operação Lagoa será mantida normalmente das 7h às 13h no entorno do Parque Portugal e da Praça Arautos da Paz.
As urnas estarão abertas para votação das 8h às 17h. Já o transporte coletivo gratuito poderá ser utilizado das 6h às 19h.