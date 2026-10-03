Quem utilizar o transporte coletivo de Campinas para votar neste domingo (4) não pagará passagem entre 6h e 19h. A gratuidade será válida em toda a rede municipal durante o primeiro turno das Eleições 2026 e começará duas horas antes da abertura das urnas, marcada para as 8h, permanecendo até duas horas depois do encerramento da votação, às 17h.

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Durante esse período, não será necessário utilizar Bilhete Único ou QR Code. O embarque nos ônibus será feito pelas portas traseiras. Nas estações do BRT, a entrada ocorrerá pelas catracas laterais de portão baixo, enquanto nos terminais Central e Mercado serão utilizados os portões laterais. A cobrança da tarifa volta normalmente depois das 19h.

Além da passagem gratuita, a Emdec determinou reforço na quantidade de ônibus em circulação. Até as 19h, as empresas deverão operar com frota semelhante à utilizada nos horários de entrepico dos dias úteis, em vez da oferta normalmente reduzida dos domingos. Campinas possui 232 linhas municipais e cerca de 900 ônibus no sistema.