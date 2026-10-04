04 de outubro de 2026
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Lula vence no primeiro turno na Austrália e Nova Zelândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Os resultados, divulgados pelos consulados dos dois países, apontam ampla vantagem do petista sobre Flávio Bolsonaro (PL).
Os resultados, divulgados pelos consulados dos dois países, apontam ampla vantagem do petista sobre Flávio Bolsonaro (PL).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado nos primeiros resultados conhecidos entre brasileiros residentes na Austrália e na Nova Zelândia. Os boletins divulgados neste domingo (4) apontam ampla vantagem do petista sobre Flávio Bolsonaro (PL). A totalização oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, só será divulgada a partir das 17h, no horário de Brasília.

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Na Austrália, levantamentos divulgados nesta manhã apontam 57,4% dos votos para Lula, contra 30,7% de Flávio Bolsonaro, com cerca de 7,1 mil votos computados. Em 2022, o presidente havia recebido 54% dos votos dos brasileiros no país. Já Jair Bolsonaro, há quatro anos, somou 28% — índice inferior ao alcançado agora por seu filho.

Na Nova Zelândia, a vantagem de Lula foi ainda mais expressiva: 234 votos, ou 70,48%. Flávio Bolsonaro ficou com 64 votos, ou 19,28%, enquanto Renan Santos recebeu 13 votos, ou 3,92%.

Eleitorado no exterior

O número de brasileiros aptos a votar no exterior segue em crescimento. Em apenas quatro anos, o eleitorado fora do país aumentou cerca de 32%, totalizando 918.876 eleitores neste ano — número superior ao eleitorado de estados como Roraima (401.496), Amapá (577.534) e Acre (614.375).

Segundo o TSE, os eleitores brasileiros no exterior estão distribuídos por 186 cidades. Diferentemente de quem vota no Brasil, os eleitores com domicílio eleitoral fora do país votam apenas para presidente e vice-presidente da República.

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