O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado nos primeiros resultados conhecidos entre brasileiros residentes na Austrália e na Nova Zelândia. Os boletins divulgados neste domingo (4) apontam ampla vantagem do petista sobre Flávio Bolsonaro (PL). A totalização oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, só será divulgada a partir das 17h, no horário de Brasília.

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Na Austrália, levantamentos divulgados nesta manhã apontam 57,4% dos votos para Lula, contra 30,7% de Flávio Bolsonaro, com cerca de 7,1 mil votos computados. Em 2022, o presidente havia recebido 54% dos votos dos brasileiros no país. Já Jair Bolsonaro, há quatro anos, somou 28% — índice inferior ao alcançado agora por seu filho.

Na Nova Zelândia, a vantagem de Lula foi ainda mais expressiva: 234 votos, ou 70,48%. Flávio Bolsonaro ficou com 64 votos, ou 19,28%, enquanto Renan Santos recebeu 13 votos, ou 3,92%.

Eleitorado no exterior