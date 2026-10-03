03 de outubro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Campinas terá sábado nublado, mas com pouca chance de chuva

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Flávio Paradella
Cidade terá muitas nuvens ao longo deste sábado, mas possibilidade de chuva permanece baixa e temperatura pode chegar aos 26°C.
Cidade terá muitas nuvens ao longo deste sábado, mas possibilidade de chuva permanece baixa e temperatura pode chegar aos 26°C.

sábado (3) será marcado por céu nublado em Campinas, mas sem expectativa de mudança significativa nas condições do tempo. A possibilidade de chuva permanece baixa ao longo do dia.

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Depois de uma sequência de dias de maior instabilidade neste início de outubro, a previsão aponta para maior variação das temperaturas neste sábado. Ainda assim, o calor não deve ganhar força, e as condições permanecem relativamente amenas.

A temperatura máxima deve ficar próxima dos 26°C. A presença de muitas nuvens deve predominar durante boa parte do dia, mesmo com a baixa probabilidade de precipitação.

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