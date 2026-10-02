Um homem de 31 anos morreu após um confronto com policiais militares na noite desta quinta-feira (1º), em Paulínia. Segundo o Comando de Policiamento do Interior 2 (CPI-2), ele teria fugido de uma tentativa de abordagem e atirado contra uma equipe da Força Tática do 48º BPM/I. Os policiais revidaram.

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A ocorrência começou nas proximidades do Portal Greco-Romano, na saída para Sumaré, quando os agentes decidiram abordar um carro prata considerado suspeito. De acordo com a versão apresentada pela corporação, o motorista ignorou a ordem de parada e iniciou a fuga em direção à região do Bom Retiro.

Durante o acompanhamento, ainda conforme o CPI-2, o homem teria efetuado disparos contra os policiais. A equipe reagiu e o atingiu. O resgate chegou a ser acionado, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.