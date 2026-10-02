02 de outubro de 2026
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DESCANSE EM PAZ

'Até o próximo voo': Viracopos presta homenagem a Lito Souza

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Lito morreu aos 59 anos vítima de uma doença cerebral rara; Viracopos divulgou nota de pesar e familiares confirmaram cerimônia aberta ao público.
Lito morreu aos 59 anos vítima de uma doença cerebral rara; Viracopos divulgou nota de pesar e familiares confirmaram cerimônia aberta ao público.

Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (2) para prestar uma homenagem emocionante a Joselito Geraldo de Sousa, o Lito Souza. Considerado um dos maiores comunicadores de aviação do país, Lito morreu na última quinta-feira (1º), aos 59 anos, após complicações decorrentes da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

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Em nota oficial, a equipe do aeroporto expressou seu pesar e destacou o legado do influenciador, que conquistou milhares de seguidores ao traduzir a complexidade da aviação para o público leigo.

“É com grande pesar que nos despedimos de uma das maiores referências da aviação. O legado do Lito permanecerá vivo na memória de cada um de nós. Além de um ótimo comunicador, foi um ser humano admirável, que inspirou e incentivou milhares de pessoas ao longo de sua trajetória. Obrigado por tudo. Até o próximo voo! Com carinho, Equipe do Aeroporto Internacional de Viracopos.”

Lito Souza ficou nacionalmente conhecido pelo canal Aviões e Músicas, no YouTube. Em seus vídeos, ele explicava de forma didática e acessível o funcionamento das aeronaves, procedimentos de segurança, a dinâmica das turbulências e as causas de acidentes aéreos. Sua capacidade de simplificar temas técnicos fez com que se tornasse uma fonte confiável de informação e uma ponte entre o público em geral e o meio aeronáutico.

Despedida aberta ao público

A morte de Lito comoveu não apenas o setor aéreo, mas também seus milhares de fãs. Mila Seidl, esposa do influenciador, agradeceu nesta sexta-feira as mensagens e orações recebidas durante o período em que ele esteve doente.

Em respeito ao carinho demonstrado pelos seguidores, Mila confirmou que a cerimônia de despedida será aberta ao público.

“O Lito é muito amado e, por isso, a gente resolveu fazer uma cerimônia aberta para que as pessoas pudessem se despedir”, afirmou.

Lito havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição cerebral rara, grave e de rápida progressão. A doença causa degeneração do sistema nervoso, levando a sintomas como perda de memória, dificuldades motoras, como dificuldade para andar, e tremores.

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