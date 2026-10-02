O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (2) para prestar uma homenagem emocionante a Joselito Geraldo de Sousa, o Lito Souza. Considerado um dos maiores comunicadores de aviação do país, Lito morreu na última quinta-feira (1º), aos 59 anos, após complicações decorrentes da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).
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Em nota oficial, a equipe do aeroporto expressou seu pesar e destacou o legado do influenciador, que conquistou milhares de seguidores ao traduzir a complexidade da aviação para o público leigo.
“É com grande pesar que nos despedimos de uma das maiores referências da aviação. O legado do Lito permanecerá vivo na memória de cada um de nós. Além de um ótimo comunicador, foi um ser humano admirável, que inspirou e incentivou milhares de pessoas ao longo de sua trajetória. Obrigado por tudo. Até o próximo voo! Com carinho, Equipe do Aeroporto Internacional de Viracopos.”
Lito Souza ficou nacionalmente conhecido pelo canal Aviões e Músicas, no YouTube. Em seus vídeos, ele explicava de forma didática e acessível o funcionamento das aeronaves, procedimentos de segurança, a dinâmica das turbulências e as causas de acidentes aéreos. Sua capacidade de simplificar temas técnicos fez com que se tornasse uma fonte confiável de informação e uma ponte entre o público em geral e o meio aeronáutico.
Despedida aberta ao público
A morte de Lito comoveu não apenas o setor aéreo, mas também seus milhares de fãs. Mila Seidl, esposa do influenciador, agradeceu nesta sexta-feira as mensagens e orações recebidas durante o período em que ele esteve doente.
Em respeito ao carinho demonstrado pelos seguidores, Mila confirmou que a cerimônia de despedida será aberta ao público.
“O Lito é muito amado e, por isso, a gente resolveu fazer uma cerimônia aberta para que as pessoas pudessem se despedir”, afirmou.
Lito havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição cerebral rara, grave e de rápida progressão. A doença causa degeneração do sistema nervoso, levando a sintomas como perda de memória, dificuldades motoras, como dificuldade para andar, e tremores.