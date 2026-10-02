O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (2) para prestar uma homenagem emocionante a Joselito Geraldo de Sousa, o Lito Souza. Considerado um dos maiores comunicadores de aviação do país, Lito morreu na última quinta-feira (1º), aos 59 anos, após complicações decorrentes da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

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Em nota oficial, a equipe do aeroporto expressou seu pesar e destacou o legado do influenciador, que conquistou milhares de seguidores ao traduzir a complexidade da aviação para o público leigo.

“É com grande pesar que nos despedimos de uma das maiores referências da aviação. O legado do Lito permanecerá vivo na memória de cada um de nós. Além de um ótimo comunicador, foi um ser humano admirável, que inspirou e incentivou milhares de pessoas ao longo de sua trajetória. Obrigado por tudo. Até o próximo voo! Com carinho, Equipe do Aeroporto Internacional de Viracopos.”