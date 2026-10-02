Policiais civis do 9º DP (Distrito Policial) de Campinas prenderam, na tarde desta sexta-feira (2), o homem acusado de atirar um filhote de gato pela janela de um carro no bairro Jardim Planalto de Viracopos, na noite da última quarta-feira.

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A Polícia Civil não deu detalhes da prisão, mas o homem foi identificado por meio de câmeras de segurança que registraram a placa do veículo utilizado no crime. A identidade do autor também não foi divulgada.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que uma pessoa passa pelo local em um carro e, segundo as imagens, abandona um pequeno gato na rua. Desorientado e assustado, o animal procurou abrigo em uma residência. Porém, ao se deparar com um cachorro de grande porte, foi atacado e morreu no quintal da casa.