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Campinas intensifica blitze e motos concentram 54% das infrações

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Força-tarefa abordou mais de 10 mil veículos em 175 operações; motociclistas concentram 54% das infrações encontradas.
Força-tarefa abordou mais de 10 mil veículos em 175 operações; motociclistas concentram 54% das infrações encontradas.

As blitze realizadas em Campinas flagraram quase 6,3 mil infrações de trânsito em 2026, em uma fiscalização que já retirou das ruas cerca de 1,2 mil veículos com irregularidades. De janeiro a setembro, foram 175 operações integradas, com mais de 10 mil veículos abordados por equipes da Emdec, Polícia Militar e Guarda Municipal.

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Quatro problemas respondem, juntos, por aproximadamente 40% das ocorrências: licenciamento irregular, escapamentos fora das normas, pneus em mau estado e recusa ao teste do bafômetro. Somadas, essas situações representam cerca de 2,5 mil registros.

Somente em setembro, foram realizadas 19 operações, com 556 infrações identificadas. O balanço inclui três edições da Operação pela Vida, nas quais quase 1,3 mil motoristas e motociclistas passaram pelo teste do bafômetro. Houve 21 autuações por recusa ao exame e duas por condução sob influência de álcool.

Quase 17 mil testes de bafômetro

O combate à combinação entre álcool e direção é uma das frentes da fiscalização. Até setembro, foram realizados quase 16,7 mil testes com bafômetros passivos, sendo 11,6 mil em motoristas de automóveis, mais de 5 mil em motociclistas e 56 em condutores de outros tipos de veículos.

Ao longo do ano, 475 autuações estiveram relacionadas ao álcool: 17 por dirigir sob influência e 458 por recusa ao teste. Mais da metade, 264 registros, envolveu veículos emplacados em Campinas.

Tanto dirigir sob influência de álcool quanto se recusar a fazer o teste são infrações gravíssimas, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Quando o exame aponta teor igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar alveolar, a conduta também pode configurar crime de trânsito.

Motociclistas lideram infrações

Os motociclistas aparecem em quase 3,4 mil das irregularidades encontradas nas blitze, aproximadamente 54% do total. Entre os motoristas de automóveis, foram cerca de 2,8 mil registros.

O dado ganha peso diante das mortes no trânsito: 21 motociclistas morreram nas vias urbanas de Campinas em 2026, o equivalente a 66% dos óbitos registrados no período considerado pelo levantamento.

Entre todas as infrações encontradas nas operações, o licenciamento irregular lidera, com 891 registros. Na sequência aparecem escapamento defeituoso, ineficiente ou sem silenciador, com 666; pneus lisos ou em mau estado, com 461; e recusa ao bafômetro, com 458.

Completam as dez ocorrências mais frequentes alterações no sistema de iluminação, com 435 registros; falta do cinto de segurança, 375; condução sem habilitação, 352; veículo sem equipamento obrigatório, 257; placa fora das normas do Contran, 228; e entrega ou permissão de uso do veículo a pessoa não habilitada, com 197 casos.

Das 175 ações realizadas até setembro, 140 foram blitze integradas, 24 Operações pela Vida, seis operações Cavalo de Aço, três Operações Direção Segura Integradas e duas operações Pronta Resposta. A Polícia Militar participou de 110 operações e a Guarda Municipal, de outras 65.

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