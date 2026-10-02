As blitze realizadas em Campinas flagraram quase 6,3 mil infrações de trânsito em 2026, em uma fiscalização que já retirou das ruas cerca de 1,2 mil veículos com irregularidades. De janeiro a setembro, foram 175 operações integradas, com mais de 10 mil veículos abordados por equipes da Emdec, Polícia Militar e Guarda Municipal.

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Quatro problemas respondem, juntos, por aproximadamente 40% das ocorrências: licenciamento irregular, escapamentos fora das normas, pneus em mau estado e recusa ao teste do bafômetro. Somadas, essas situações representam cerca de 2,5 mil registros.

Somente em setembro, foram realizadas 19 operações, com 556 infrações identificadas. O balanço inclui três edições da Operação pela Vida, nas quais quase 1,3 mil motoristas e motociclistas passaram pelo teste do bafômetro. Houve 21 autuações por recusa ao exame e duas por condução sob influência de álcool.