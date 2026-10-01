Dois homens invadiram uma residência no Haras São Miguel Arcanjo, na área rural de Campinas, na região do bairro Bosque das Palmeiras, e atiraram contra um casal que morava no local nesta quinta-feira (1º). O homem morreu dentro da casa e a mulher foi atingida no abdômen. Ela foi encontrada caída, ainda com um bebê de menos de um ano nos braços.

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As vítimas, que ainda não tiveram as identidades divulgadas, moravam em uma das casas existentes dentro do haras. As informações mais recentes apontam que elas estavam na residência quando dois homens entraram no imóvel e efetuaram os disparos. A motivação do ataque e as circunstâncias da invasão ainda são investigadas.

O Baep foi a primeira equipe policial a chegar ao endereço. Segundo o capitão Boldrini, os agentes encontraram o homem já sem sinais vitais no banheiro, com um ferimento provocado por tiro na região de um dos olhos. A mulher estava caída no chão, ferida no abdômen, enquanto segurava a criança, que estava sendo amamentada.