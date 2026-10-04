Na hora de votar neste domingo (4), papel e caneta podem evitar esquecimento e ajudar a diminuir o tempo diante da urna. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que o eleitor leve uma “colinha” de papel com os números dos candidatos escolhidos, já na ordem em que eles aparecerão na urna eletrônica. A orientação ganha importância em 2026 porque serão seis escolhas, incluindo dois votos diferentes para senador.

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E há uma razão para a anotação ser feita no papel: o celular não pode acompanhar o eleitor até a cabine de votação, nem mesmo desligado. Antes de ir até a urna, o aparelho deverá ser desligado e deixado no local indicado pela mesa receptora, que ficará responsável por sua guarda até o fim da votação. A regra também vale para câmeras, filmadoras e outros equipamentos capazes de registrar ou transmitir o voto.

O eleitor pode usar o celular no local de votação e até apresentar documentos digitais para identificação, quando atendidos os requisitos. O aparelho, porém, precisa ficar com os mesários antes do acesso à cabine. Quem se recusar a entregá-lo não será autorizado a votar naquele momento; a ocorrência deverá ser registrada em ata e, se necessário, a força policial poderá ser acionada.