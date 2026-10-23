23 de outubro de 2026
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RENEGOCIAÇÃO

Campinas prorroga prazo para quitar dívidas com desconto

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Concilia Campinas recebe adesões até 14 de dezembro e permite parcelamento em até 60 vezes; programa inclui principalmente débitos de IPTU.
Concilia Campinas recebe adesões até 14 de dezembro e permite parcelamento em até 60 vezes; programa inclui principalmente débitos de IPTU.

Os contribuintes de Campinas ganharam mais tempo para renegociar dívidas com a Prefeitura. O prazo de adesão à segunda etapa do Concilia Campinas, que terminaria em 28 de outubro, foi prorrogado até 14 de dezembro. O programa oferece descontos de até 85% sobre multas e juros, após o recálculo dos valores pela Taxa Selic, além da possibilidade de parcelamento em até 60 vezes.

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A prorrogação mantém todas as condições previstas originalmente, sem mudanças nos percentuais de desconto ou nas regras de parcelamento. A iniciativa contempla débitos inscritos na Dívida Ativa do município, principalmente relacionados ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Dívidas de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) não estão incluídas nesta etapa.

Iniciada em 14 de setembro, a segunda fase do programa reúne aproximadamente R$ 4,8 bilhões em débitos aptos à negociação. A adesão deve ser realizada pela internet, no ambiente eletrônico da Secretaria Municipal de Finanças.

Veja os descontos e as condições de parcelamento

O Concilia Campinas possui dois editais, com regras específicas conforme o perfil do contribuinte e o valor da dívida.

Programa Geral — Edital 01/2026

  • Desconto de até 75% sobre multas e juros, após recálculo pela Selic;
  • Parcelamento em até 30 vezes;
  • Disponível para pessoas físicas e jurídicas;
  • Sem limite de valor para adesão.

Pequenos Devedores — Edital 02/2026

  • Desconto de até 85% sobre multas e juros, após recálculo pela Selic;
  • Parcelamento em até 60 vezes;
  • Destinado a pessoas físicas, microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP);
  • Limite de R$ 11.574,73 por inscrição na Dívida Ativa;
  • Valor total limitado a R$ 64.833,78 por contribuinte.

Os descontos incidem sobre multas e juros, conforme as regras dos editais, e não representam abatimento equivalente sobre o valor principal da dívida.

Prefeitura amplia prazo para negociação

Segundo o procurador-geral do município, Roberto Granja, a extensão do prazo busca permitir que mais contribuintes consigam organizar suas finanças e avaliar as condições oferecidas.

"A prorrogação dá mais uma oportunidade aos contribuintes que ainda não conseguiram negociar suas dívidas. Com o novo prazo, eles terão mais tempo para conhecer as condições do programa, organizar suas finanças e aderir aos descontos e às opções de parcelamento", afirmou.

A Prefeitura também disponibilizou uma página com os editais completos, perguntas e respostas sobre as condições de adesão e orientações para quem pretende renegociar os débitos.

Como aderir ao Concilia Campinas

O contribuinte deve consultar as condições correspondentes ao seu perfil e verificar quais inscrições na Dívida Ativa estão disponíveis para negociação antes de formalizar a adesão.

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