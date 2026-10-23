Os contribuintes de Campinas ganharam mais tempo para renegociar dívidas com a Prefeitura. O prazo de adesão à segunda etapa do Concilia Campinas, que terminaria em 28 de outubro, foi prorrogado até 14 de dezembro. O programa oferece descontos de até 85% sobre multas e juros, após o recálculo dos valores pela Taxa Selic, além da possibilidade de parcelamento em até 60 vezes.

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A prorrogação mantém todas as condições previstas originalmente, sem mudanças nos percentuais de desconto ou nas regras de parcelamento. A iniciativa contempla débitos inscritos na Dívida Ativa do município, principalmente relacionados ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Dívidas de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) não estão incluídas nesta etapa.

Iniciada em 14 de setembro, a segunda fase do programa reúne aproximadamente R$ 4,8 bilhões em débitos aptos à negociação. A adesão deve ser realizada pela internet, no ambiente eletrônico da Secretaria Municipal de Finanças.