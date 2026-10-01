Um homem identificado como Luís Fernando Alexandre morreu após ser baleado na noite de quarta-feira (30), por volta das 22h50, na Rua Primo José Mattioni, no bairro Jardim Marina, em Indaiatuba (SP).

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De acordo com as primeiras informações, a vítima havia acabado de sair do serviço e se dirigia ao veículo para guardar materiais quando foi surpreendida. Testemunhas relataram ter visto um indivíduo atrás do carro.

No vidro do veículo, foram encontradas marcas que indicam pelo menos três disparos de arma de fogo. Luís Fernando foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo (Haoc), mas não resistiu aos ferimentos.