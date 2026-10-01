01 de outubro de 2026
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REVÓLVER APREENDIDO

Homem é preso com revólver após ameaças em bar de Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
PM foi chamada após denúncia de homem armado e ameaçando pessoas na entrada de um bar; revólver tinha numeração suprimida.
PM foi chamada após denúncia de homem armado e ameaçando pessoas na entrada de um bar; revólver tinha numeração suprimida.

Uma denúncia de que um homem estaria armado e ameaçando pessoas na entrada de um bar terminou com uma prisão e a apreensão de um revólver em Campinas. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (29), na Rua José Maria Trindade França.

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Policiais militares do 47º BPM/I foram enviados ao endereço e encontraram um homem com as características repassadas na denúncia. Durante a abordagem, os agentes localizaram um revólver calibre .38 na cintura do suspeito.


Divulgação/47º BPM/I

Segundo a Polícia Militar, a arma estava com a numeração suprimida e carregada com cinco cartuchos intactos

O homem foi levado a uma unidade da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada por porte ilegal de arma de fogo. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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