Uma denúncia de que um homem estaria armado e ameaçando pessoas na entrada de um bar terminou com uma prisão e a apreensão de um revólver em Campinas. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (29), na Rua José Maria Trindade França.

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Policiais militares do 47º BPM/I foram enviados ao endereço e encontraram um homem com as características repassadas na denúncia. Durante a abordagem, os agentes localizaram um revólver calibre .38 na cintura do suspeito.



Divulgação/47º BPM/I