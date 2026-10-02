Campinas ultrapassou a marca de 4 mil casos confirmados de dengue em 2026. De 1º de janeiro até 28 de setembro, a cidade contabilizou 4.053 diagnósticos da doença, segundo o 40º Alerta Arboviroses divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Apesar do número de infectados, nenhuma morte por dengue foi registrada neste ano.

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O novo balanço mostra ainda 32 bairros com maior risco de transmissão na última semana. O número representa uma redução em relação ao alerta anterior, quando 35 bairros estavam nessa classificação. A lista é atualizada semanalmente a partir de indicadores como incidência e novos casos, densidade populacional e dificuldades encontradas pelas equipes para acessar imóveis.

O total de casos também continua avançando. No boletim anterior, com dados até 21 de setembro, Campinas contabilizava 3.998 confirmações. Com a atualização para 4.053, foram acrescentados 55 casos ao balanço municipal.