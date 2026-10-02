Uma desavença envolvendo um imóvel passou a ser a principal linha investigada pela Polícia Civil para explicar o ataque a tiros contra um casal no Haras São Miguel Arcanjo, na região do Bosque das Palmeiras, área rural de Campinas. O homem morreu e a mulher foi baleada no abdômen na quinta-feira (1º). O principal suspeito mora em uma segunda residência dentro do próprio haras.
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A informação foi apresentada pelo delegado Rui Pegolo, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), após conversas com familiares das vítimas. A investigação trabalha com a possibilidade de que uma disputa relacionada a um imóvel tenha provocado a desavença que terminou no ataque. Os detalhes do conflito ainda estão sendo apurados.
As vítimas, cujas identidades ainda não foram divulgadas, formavam um casal e moravam em uma das casas existentes dentro da propriedade. As informações levantadas até agora apontam que elas estavam na residência quando dois homens entraram no imóvel e efetuaram os disparos. A participação de cada suspeito e as circunstâncias da invasão são investigadas.
Mulher estava com bebê nos braços
O Baep foi a primeira equipe policial a chegar ao haras. Dentro da casa, os agentes encontraram o homem morto no banheiro, atingido por um disparo na região de um dos olhos. A mulher estava caída no chão, ferida por um tiro no abdômen, enquanto ainda segurava uma criança de menos de um ano que estava sendo amamentada.
Os policiais retiraram o bebê dos braços da vítima e o entregaram a um familiar que chegava ao local. Em seguida, iniciaram os primeiros socorros e improvisaram uma bandagem para tentar controlar o sangramento. Cerca de dez minutos depois, uma equipe aeromédica chegou ao haras e assumiu o atendimento da mulher.
Desde o ataque, equipes policiais realizam buscas pelos envolvidos. A nova informação de que o principal suspeito residiria dentro da mesma propriedade das vítimas passa a ser um dos elementos centrais para a reconstrução do crime pelo DHPP.
A Polícia Civil ainda busca esclarecer a origem e a extensão da suposta disputa pelo imóvel, além de identificar a participação do segundo homem apontado como envolvido no ataque. A suspeita de motivação é uma linha de investigação e ainda não representa uma conclusão sobre o crime.