Uma desavença envolvendo um imóvel passou a ser a principal linha investigada pela Polícia Civil para explicar o ataque a tiros contra um casal no Haras São Miguel Arcanjo, na região do Bosque das Palmeiras, área rural de Campinas. O homem morreu e a mulher foi baleada no abdômen na quinta-feira (1º). O principal suspeito mora em uma segunda residência dentro do próprio haras.

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A informação foi apresentada pelo delegado Rui Pegolo, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), após conversas com familiares das vítimas. A investigação trabalha com a possibilidade de que uma disputa relacionada a um imóvel tenha provocado a desavença que terminou no ataque. Os detalhes do conflito ainda estão sendo apurados.

As vítimas, cujas identidades ainda não foram divulgadas, formavam um casal e moravam em uma das casas existentes dentro da propriedade. As informações levantadas até agora apontam que elas estavam na residência quando dois homens entraram no imóvel e efetuaram os disparos. A participação de cada suspeito e as circunstâncias da invasão são investigadas.