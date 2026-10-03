Neste domingo, o Brasil tomará algumas das decisões políticas mais importantes dos próximos anos. Diante da urna, cada eleitor fará seis escolhas: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República. É uma eleição que definirá os ocupantes do Palácio do Planalto e do Palácio dos Bandeirantes, renovará dois terços do Senado e formará as novas composições da Câmara dos Deputados e das assembleias legislativas.

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É justamente sobre essas duas últimas escolhas que gostaria de fazer uma reflexão. Não sobre nomes. Muito menos sobre partidos, direita, esquerda ou qualquer preferência ideológica. Existe um aspecto que talvez receba menos atenção do que deveria numa eleição proporcional: a representação territorial.

Campinas chega a esta eleição com 870.672 pessoas aptas a votar. É o terceiro maior colégio eleitoral do Estado de São Paulo, atrás apenas da capital e de Guarulhos. Nenhuma outra cidade do interior paulista possui tantos eleitores. Não estamos falando, portanto, de um município qualquer tentando conquistar espaço político. Estamos falando de uma metrópole com peso econômico, populacional, científico e regional que precisa ter suas demandas presentes também onde são tomadas decisões estaduais e federais.