Policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam, na noite de terça-feira (29), um homem por porte ilegal de arma de fogo em um condomínio na Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, na Vila Progresso, em Campinas.

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O suspeito circulava armado pela área comum do condomínio, o que teria deixado os moradores temerosos. Uma equipe foi deslocada ao local e fez contato com o indivíduo.

Ao abrir a porta do apartamento, o homem recebeu os policiais com a arma em mãos. Ele foi rapidamente desarmado e detido, sem resistência, sendo conduzido em seguida à 1ª Seccional de Campinas.