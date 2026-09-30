30 de setembro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ARMA DE FOGO

Baep prende homem que circulava armado entre vizinhos em prédio

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Baep
Homem foi preso pelo Baep após circular armado pela área comum de um condomínio na Vila Progresso, em Campinas.
Homem foi preso pelo Baep após circular armado pela área comum de um condomínio na Vila Progresso, em Campinas.

Policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam, na noite de terça-feira (29), um homem por porte ilegal de arma de fogo em um condomínio na Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, na Vila Progresso, em Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O suspeito circulava armado pela área comum do condomínio, o que teria deixado os moradores temerosos. Uma equipe foi deslocada ao local e fez contato com o indivíduo.

Ao abrir a porta do apartamento, o homem recebeu os policiais com a arma em mãos. Ele foi rapidamente desarmado e detido, sem resistência, sendo conduzido em seguida à 1ª Seccional de Campinas.

Comentários

Comentários