30 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

PM apreende drogas e colete balístico em casa de Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Suspeitos correram para uma residência ao perceber a aproximação da PM; drogas, dinheiro e registros ligados ao tráfico foram encontrados.
Suspeitos correram para uma residência ao perceber a aproximação da PM; drogas, dinheiro e registros ligados ao tráfico foram encontrados.

Uma abordagem da Polícia Militar terminou com a apreensão de drogas, dinheiro e um colete balístico na noite desta terça-feira (29), no Jardim das Bandeiras, em Campinas. A ocorrência começou depois que policiais do 47º BPM/I disseram ter visto dois homens entregando entorpecentes a uma terceira pessoa.

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Segundo a PM, os envolvidos perceberam a aproximação da equipe durante o patrulhamento e correram para dentro de uma residência. Os policiais acompanharam o grupo e realizaram a abordagem no imóvel.

Com um dos abordados, foi localizada uma sacola com drogas. No mesmo contexto, os policiais encontraram dinheiro, um colete balístico e registros que, segundo a corporação, estariam relacionados à comercialização de entorpecentes.

Os envolvidos foram encaminhados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. 

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