Uma abordagem da Polícia Militar terminou com a apreensão de drogas, dinheiro e um colete balístico na noite desta terça-feira (29), no Jardim das Bandeiras, em Campinas. A ocorrência começou depois que policiais do 47º BPM/I disseram ter visto dois homens entregando entorpecentes a uma terceira pessoa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a PM, os envolvidos perceberam a aproximação da equipe durante o patrulhamento e correram para dentro de uma residência. Os policiais acompanharam o grupo e realizaram a abordagem no imóvel.

Com um dos abordados, foi localizada uma sacola com drogas. No mesmo contexto, os policiais encontraram dinheiro, um colete balístico e registros que, segundo a corporação, estariam relacionados à comercialização de entorpecentes.