Os eleitores de Campinas poderão andar de ônibus sem pagar tarifa no próximo domingo (4), dia do primeiro turno das Eleições 2026. A gratuidade valerá em todas as linhas municipais das 6h às 19h, abrangendo duas horas antes da abertura e duas horas depois do encerramento da votação.

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A medida foi oficializada pelo Decreto Municipal 24.661/2026, publicado nesta quarta-feira (30), e segue a regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral para assegurar transporte público gratuito no dia da eleição. As seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Além de zerar a tarifa, a operação terá mais ônibus nas ruas do que em um domingo convencional. Desde o início do serviço até as 19h, a Emdec determinou que as empresas utilizem uma frota compatível com a empregada nos períodos de entrepico dos dias úteis. Somente depois das 19h será retomada a programação reduzida habitual dos domingos.