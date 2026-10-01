Uma sessão derrubada por falta de quórum pode ser circunstância. Duas acendem o sinal de alerta. Três no mesmo mês começam a parecer rotina. A Câmara de Campinas chegou nesta quarta-feira (30) ao terceiro episódio de setembro em que não conseguiu sequer reunir o número mínimo de vereadores necessário para iniciar as votações. Quando chegou a hora da Ordem do Dia, apenas 13 dos 33 parlamentares estavam no plenário. Eram necessários pelo menos 17. Resultado: nenhum projeto foi votado, toda a pauta foi adiada e a reunião terminou antecipadamente.

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É difícil separar essa sequência do calendário eleitoral. Faltam poucos dias para a eleição e a Câmara possui atualmente dez vereadores candidatos a outros cargos. E aqui está o dado mais incômodo desta quarta-feira: nenhum dos dez estava presente quando seria iniciada a votação dos projetos.

A lista merece ser registrada. Disputam uma cadeira na Assembleia Legislativa Mariana Conti (PSOL), Fernanda Souto (PSOL), Ailton da Farmácia (PSB), Gustavo Petta (PCdoB), Débora Palermo (PL), Higor Diego (Republicanos), Luiz Cirilo (Podemos) e Nelson Hossri (PSD). Já Guida Calixto (PT) e Marcelo Silva (PP) concorrem à Câmara dos Deputados. Quando a campanha começou, em agosto, eram 11 vereadores candidatos; Vini Oliveira também disputava a Alesp, mas perdeu o mandato após a cassação e foi posteriormente substituído por Tak Wu.