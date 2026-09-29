Um acidente envolvendo três veículos terminou em capotamento no fim da manhã desta terça-feira (29), no trevo que liga a Rodovia Santos Dumont (SP-075) à Rodovia Anhanguera (SP-330), na entrada da Avenida Prestes Maia, no bairro Jardim do Trevo, em Campinas.

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A Polícia Militar Rodoviária (PMR) foi acionada e isolou a área para orientar os motoristas que passavam pelo local.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram atendimento às vítimas, mas, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.