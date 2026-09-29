29 de setembro de 2026
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Acidente com três carros termina em capotamento em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Equipes do Samu prestaram atendimento às vítimas, mas até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.
Equipes do Samu prestaram atendimento às vítimas, mas até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Um acidente envolvendo três veículos terminou em capotamento no fim da manhã desta terça-feira (29), no trevo que liga a Rodovia Santos Dumont (SP-075) à Rodovia Anhanguera (SP-330), na entrada da Avenida Prestes Maia, no bairro Jardim do Trevo, em Campinas.

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A Polícia Militar Rodoviária (PMR) foi acionada e isolou a área para orientar os motoristas que passavam pelo local.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram atendimento às vítimas, mas, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Por conta da ocorrência, foi registrada lentidão de aproximadamente 200 metros nas rodovias.

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