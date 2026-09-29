29 de setembro de 2026
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PERIGO NA RODOVIA

VÍDEO: Carro é flagrado na contramão na Santos Dumont

Por Redação | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Veículo foi visto seguindo no sentido contrário ao fluxo no km 69 da SP-075, na manhã desta terça-feira; circunstâncias são desconhecidas.
Veículo foi visto seguindo no sentido contrário ao fluxo no km 69 da SP-075, na manhã desta terça-feira; circunstâncias são desconhecidas.

Um veículo foi flagrado trafegando na contramão da Rodovia Santos Dumont (SP-075), na manhã desta terça-feira (29). A situação ocorreu na altura do km 69, no sentido Campinas, e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.

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O carro seguia no sentido contrário ao fluxo normal da pista, criando uma situação de risco para os demais veículos que circulavam pela rodovia.

Até o momento, não há informações sobre o que levou o motorista a entrar na contramão, por quanto tempo ou qual distância percorreu dessa forma. Também não foi informado se o condutor chegou a ser abordado ou identificado pelas autoridades.

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