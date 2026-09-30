Um homem foi preso na noite de terça-feira (29) após ameaçar a ex-companheira e depredar a residência dela no Jardim Suécia II, em Mogi Guaçu. Segundo o relato da vítima à equipe, o casal está separado há cerca de seis meses e, desde então, ela passou a receber ameaças do ex-companheiro.

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Na véspera do crime, ela recebeu uma transferência via Pix, no valor de R$ 0,10, com uma descrição de teor ameaçador. Durante a manhã, enquanto trabalhava, a vítima foi informada por familiares de que o homem havia invadido sua casa, retirado o portão de entrada do trilho e danificado janelas e móveis. Ele deixou o local em seguida.

À noite, o indivíduo retornou e permaneceu em frente à residência. Avisada por conhecidos, a vítima acionou a Polícia Militar e forneceu as características dele. Com as informações, os policiais localizaram o suspeito nas proximidades. Após abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.