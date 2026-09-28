O deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) e o secretário-chefe de Gabinete da Prefeitura de Campinas, Aderval Fernandes Júnior, apresentaram nesta segunda-feira (28) uma representação contra o vereador Edison Ribeiro (União Brasil) por possível quebra de decoro parlamentar. A medida foi encaminhada ao corregedor da Câmara, Carlinhos Camelô (PSB), com cópia ao presidente da Casa, Luiz Rossini (Republicanos).

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A representação tem como origem declarações de Edison durante a 52ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de setembro. Na ocasião, o vereador começou o pronunciamento abordando um acidente de motocicleta que, segundo ele, teria sido provocado por um buraco em uma via pública. A partir da cobrança por providências da Prefeitura, passou a fazer críticas a Aderval e a Marcos Pereira. Os autores da representação sustentam que o discurso ultrapassou os limites da fiscalização parlamentar e passou para ataques de caráter pessoal.

No caso de Marcos Pereira, Edison afirmou que o deputado teria “caído de paraquedas” em Campinas, questionou “quem é Marcos Pereira na fila do pão?” e, em outro trecho reproduzido na representação, referiu-se ao parlamentar como “aquela porcaria lá”. Bispo licenciado da Igreja Universal e ex-ministro do governo Temer, Marcos Pereira é candidato à reeleição para a Cãmara dos Deputados e presidente nacional do Republicanos.