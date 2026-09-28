O deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) e o secretário-chefe de Gabinete da Prefeitura de Campinas, Aderval Fernandes Júnior, apresentaram nesta segunda-feira (28) uma representação contra o vereador Edison Ribeiro (União Brasil) por possível quebra de decoro parlamentar. A medida foi encaminhada ao corregedor da Câmara, Carlinhos Camelô (PSB), com cópia ao presidente da Casa, Luiz Rossini (Republicanos).
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A representação tem como origem declarações de Edison durante a 52ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de setembro. Na ocasião, o vereador começou o pronunciamento abordando um acidente de motocicleta que, segundo ele, teria sido provocado por um buraco em uma via pública. A partir da cobrança por providências da Prefeitura, passou a fazer críticas a Aderval e a Marcos Pereira. Os autores da representação sustentam que o discurso ultrapassou os limites da fiscalização parlamentar e passou para ataques de caráter pessoal.
No caso de Marcos Pereira, Edison afirmou que o deputado teria “caído de paraquedas” em Campinas, questionou “quem é Marcos Pereira na fila do pão?” e, em outro trecho reproduzido na representação, referiu-se ao parlamentar como “aquela porcaria lá”. Bispo licenciado da Igreja Universal e ex-ministro do governo Temer, Marcos Pereira é candidato à reeleição para a Cãmara dos Deputados e presidente nacional do Republicanos.
A peça pede que a Corregedoria analise a gravação completa da sessão para estabelecer o contexto das declarações e verificar se houve violação aos deveres previstos no Código de Ética da Câmara.
Críticas a Aderval
Representação questiona ataques de Edison a Marcos Pereira (esq.) e Aderval Fernandes Júnior (Divulgação)
As declarações dirigidas a Aderval Fernandes Júnior também estão entre os principais pontos da representação. Segundo a transcrição apresentada, Edison chamou o secretário de “um dos piores chefes de gabinete que Campinas já teve”, “péssimo chefe de gabinete” e afirmou que ele “não vale nada naquela prefeitura”.
Os representantes destacam ainda uma passagem em que o vereador teria dito que pretendia encontrar Aderval “frente a frente”, acrescentando a expressão “pra você ver quantos pau faz uma canoa”. A peça sustenta que o contexto precisa ser examinado pela Corregedoria para verificar se a manifestação teve caráter intimidatório.
O documento também questiona referências eleitorais feitas por Edison durante o pronunciamento. Os autores pedem que seja verificado se a tribuna foi usada para beneficiar outras candidaturas, mas reconhecem na própria representação que a simples menção a candidatos não é suficiente para caracterizar irregularidade eleitoral.
Atuação de Marcos em Campinas
Uma parte extensa das 18 páginas do documento é dedicada a rebater a afirmação de que Marcos Pereira teria “caído de paraquedas” na cidade. Os representantes lembram que o deputado recebeu o título de Cidadão Campineiro, concedido por meio do Decreto Legislativo nº 3.825/2014 e entregue em 2015, e apresentam uma relação de iniciativas atribuídas à atuação dele em Campinas.
Segundo a documentação apresentada pelos representantes, essas iniciativas somariam R$ 38,7 milhões, mas a própria peça ressalva que o montante reúne projetos em diferentes situações administrativas, inclusive registros não executados ou cancelados. Portanto, o total não representa integralmente dinheiro já pago ou obras concluídas. Entre os exemplos citados estão R$ 5 milhões destinados à reforma do Mercado Municipal e R$ 829,6 mil para a Irmandade de Misericórdia de Campinas.
O que a representação pede
O pedido não solicita a cassação de Edison Ribeiro. Os representantes requerem que a Corregedoria preserve e examine a íntegra da gravação da sessão, obtenha a transcrição oficial e apure se as referências pessoais foram incompatíveis com os deveres éticos do mandato. Também pedem que sejam preservados eventuais recortes da fala publicados em canais institucionais para verificar eventual utilização posterior em comunicação eleitoral.
Há ainda um pedido dirigido à Presidência para que os esclarecimentos apresentados por Marcos Pereira e Aderval sejam lidos em plenário e registrados em ata. Caso a Corregedoria conclua que houve excesso, os autores solicitam que seja avaliada uma recomendação para esclarecimento ou retratação pública de Edison, assegurados ao vereador o contraditório e a ampla defesa.
A representação cita a imunidade parlamentar assegurada aos vereadores pela Constituição e reconhece que críticas políticas, mesmo duras, podem estar protegidas quando relacionadas ao exercício do mandato. O argumento dos representantes é que caberá à Corregedoria determinar se, neste caso, as manifestações permaneceram no campo da crítica política ou configuraram desqualificações pessoais incompatíveis com o Código de Ética.
O Portal Sampi Campinas procurou o gabinete do vereador Edison Ribeiro, mas ainda não recebeu um posicionamento.
CP x Corregedoria
Na Câmara de Campinas, a Comissão Processante e a representação por quebra de decoro na Corregedoria são procedimentos diferentes.
A Comissão Processante é o rito mais grave e pode terminar com a cassação do mandato do vereador. A abertura depende de decisão do plenário, e uma comissão de três vereadores passa a conduzir a apuração antes do julgamento final.
Já a representação encaminhada à Corregedoria da Câmara abre uma apuração de natureza ética e disciplinar. Nesse caso, podem ser aplicadas punições previstas no Código de Ética, como advertência ou suspensão, mas o procedimento não leva diretamente à cassação do mandato.
Assim, uma denúncia de quebra de decoro pode ser analisada pela Corregedoria sem que isso signifique, necessariamente, a abertura de uma Comissão Processante