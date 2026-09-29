A Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), responsável pela gestão da Mata de Santa Genebra, abriu concurso público para quatro cargos, com salários entre R$ 2.226,55 e R$ 8.991,96. Há uma vaga imediata para cada função, além da formação de cadastro reserva.

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As oportunidades são para agente de apoio operacional, técnico ambiental, analista administrativo e contador. As jornadas são de 36 horas semanais e os requisitos variam desde a 4ª série do Ensino Fundamental até formação superior e registro profissional.

As inscrições começam às 10h de 5 de outubro e seguem até as 17h de 12 de novembro, exclusivamente pela internet, por meio do Instituto Mais, responsável pela organização do concurso. As provas estão previstas para 13 de dezembro.