A Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), responsável pela gestão da Mata de Santa Genebra, abriu concurso público para quatro cargos, com salários entre R$ 2.226,55 e R$ 8.991,96. Há uma vaga imediata para cada função, além da formação de cadastro reserva.
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As oportunidades são para agente de apoio operacional, técnico ambiental, analista administrativo e contador. As jornadas são de 36 horas semanais e os requisitos variam desde a 4ª série do Ensino Fundamental até formação superior e registro profissional.
As inscrições começam às 10h de 5 de outubro e seguem até as 17h de 12 de novembro, exclusivamente pela internet, por meio do Instituto Mais, responsável pela organização do concurso. As provas estão previstas para 13 de dezembro.
Salários chegam a R$ 8.991
Para agente de apoio operacional, é exigida escolaridade mínima de 4ª série do Ensino Fundamental. O salário é de R$ 2.226,55. A taxa de inscrição será de R$ 66.
O cargo de técnico ambiental oferece remuneração de R$ 4.658,30 e exige Ensino Médio completo, além de formação técnica em Meio Ambiente, Técnico Agrícola ou Técnico em Agronomia. O candidato também precisa ter registro no respectivo conselho profissional e CNH categoria B. A inscrição custa R$ 82,50.
As maiores remunerações são destinadas a analista administrativo e contador: R$ 8.991,96. Para analista, o edital exige bacharelado na área de Humanas e registro profissional. Para contador, é necessário bacharelado em Ciências Contábeis e registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). A taxa para os cargos de nível superior é de R$ 99.
Isenção poderá ser pedida por dois dias
O período para solicitar isenção da taxa será nos dias 5 e 6 de outubro. Poderão requerer o benefício candidatos inscritos no CadÚnico com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo e doadores de medula óssea cadastrados no Redome, desde que atendam às regras estabelecidas no edital.
Cada candidato poderá obter isenção para apenas uma inscrição. O pedido também deverá ser realizado pelo site do Instituto Mais.
A seleção está prevista para 13 de dezembro de 2026. Para agente de apoio operacional haverá prova objetiva. Os candidatos às outras três funções farão prova objetiva e redação. O cronograma poderá sofrer alterações, por isso os participantes deverão acompanhar as publicações oficiais durante o processo.
Serviço
As inscrições para o concurso da Fundação José Pedro de Oliveira serão realizadas de 5 de outubro a 12 de novembro de 2026.
Consulte o edital completo do concurso