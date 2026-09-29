O embate entre o vereador Edison Ribeiro (União Brasil) e o Republicanos ganhou um novo e duro capítulo na noite desta segunda-feira (28), na Câmara de Campinas. Horas depois de virar alvo de uma representação por possível quebra de decoro, o parlamentar voltou à tribuna, descartou qualquer retratação, chamou o procedimento contra ele de “ditadura” e retomou os ataques ao secretário-chefe de Gabinete do prefeito Dário Saadi, Aderval Fernandes Júnior.

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“Eu não peço desculpa para ninguém. Quando eu falo, eu assino embaixo e reconheço firma no cartório”, afirmou Edison. Em outro momento, questionou: “Virou uma ditadura? Não podemos falar nada?”. A reação ocorreu no mesmo dia em que o deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, e Aderval apresentaram a representação à Corregedoria da Câmara.

O novo pronunciamento também abriu outra frente na disputa. Edison acusou Aderval de estimular a atuação de um novo personagem político dentro de sua principal área eleitoral, na região do Campo Grande, e afirmou que o chefe de Gabinete estaria o enviando a locais onde o vereador mantém atuação política.