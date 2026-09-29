Um Guarda Municipal foi baleado durante um roubo na noite desta segunda-feira (28), no Jardim Florence, em Campinas. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o agente reagiu à ação criminosa e houve troca de tiros. Um dos suspeitos também foi atingido e morreu no local.

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Equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foram enviadas ao endereço depois de acionamento pelo Copom. Quando os policiais chegaram, encontraram o GCM ferido, mas consciente. Uma equipe da Força Tática levou o agente para atendimento médico.

No local da ocorrência, os policiais encontraram uma Honda XRE 300 apontada como a motocicleta utilizada pelos autores. Um dos suspeitos estava baleado e teve a morte constatada por uma equipe de resgate.