Campinas chegará às urnas em 4 de outubro com muito mais em jogo do que simplesmente descobrir quantos deputados federais e estaduais ligados à cidade serão eleitos. A eleição de 2026 funcionará também como um grande teste do atual tamanho eleitoral de alguns dos personagens que dominam, disputam ou pretendem disputar a política campineira. Há veteranos tentando demonstrar que continuam eleitoralmente relevantes, candidatos que precisam transformar projeção municipal em votação estadual e outros que chegam carregando acontecimentos recentes capazes de alterar completamente a trajetória que imaginavam há poucos meses.

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Em Brasília, dois personagens ajudam a contar praticamente um quarto de século da política de Campinas. Jonas Donizette (PSB) e Carlos Sampaio (PSD) estão novamente na urna buscando a reeleição para deputado federal. Os dois atravessaram diferentes momentos políticos, trocaram aliados, enfrentaram eleições municipais, ocuparam espaços de enorme protagonismo e continuam influentes na cidade. Mas 2022 já deixou uma advertência: nome conhecido e longa trajetória não significam automaticamente as votações de outros tempos.

Jonas foi eleito naquele ano com 84.044 votos no Estado, dos quais 34.633 vieram de Campinas. Carlos Sampaio recebeu 98.102 votos e também conquistou uma cadeira. Os números precisam ser interpretados dentro do sistema proporcional — no qual não basta comparar votos individualmente para determinar quem se elege —, mas ajudam a mostrar como a disputa por uma vaga em São Paulo permanece difícil mesmo para políticos com décadas de exposição.