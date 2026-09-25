A Polícia Civil investiga se pessoas em situação de rua estão sendo enviadas de forma coercitiva por outras cidades para Campinas. O inquérito parte dos relatos de 33 pessoas abordadas pela assistência social do município e envolve 22 cidades, principalmente da região, mas também municípios localizados em outros três estados. Até agora, porém, a polícia ainda não comprovou que os encaminhamentos ocorreram contra a vontade dessas pessoas.

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A investigação começou depois que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social identificou relatos semelhantes durante abordagens realizadas nas ruas. Segundo o diretor do Deinter-2, delegado Oswaldo Diez Júnior, algumas pessoas afirmaram não ter qualquer vínculo com Campinas e disseram ter recebido passagem ou sido orientadas a deixar as cidades onde estavam. A situação levou a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos a encaminhar uma representação à Polícia Civil.

O crime investigado neste momento é o de constrangimento ilegal. A polícia procura estabelecer uma diferença fundamental: fornecer transporte para uma pessoa que voluntariamente deseja retornar à cidade de origem ou à família não é a conduta questionada. O possível crime estaria em obrigá-la ou pressioná-la a deixar determinado município e encaminhá-la para Campinas contra sua vontade.

“Não é mercadoria, é um ser humano”