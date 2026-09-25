Três homens foram detidos pela Polícia Militar durante uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial no Jardim do Lago, em Campinas, na manhã desta quinta-feira (24). A abordagem ocorreu depois que policiais do 47º BPM/I perceberam a movimentação do grupo em um comércio na Avenida Adão Focesi.
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Segundo a PM, os agentes faziam patrulhamento pela via quando viram três suspeitos entrando de forma brusca no estabelecimento. Ao notarem a presença da viatura, eles correram em direção ao estacionamento lateral, mas foram alcançados e abordados.
Durante as buscas, os policiais encontraram um simulacro de pistola com um dos suspeitos. Com os demais, foram apreendidos uma faca e três celulares. Também foi localizado o veículo que, conforme o registro policial, teria sido usado pelo grupo na ação.
Suspeitos teriam admitido intenção de roubar
De acordo com a ocorrência, os detidos afirmaram aos policiais que pretendiam assaltar o estabelecimento. O registro também menciona que um dos envolvidos conseguiu fugir, apesar de a ocorrência apontar a detenção de três suspeitos.
Os três homens, o simulacro e o veículo foram encaminhados à 2ª Seccional de Polícia de Campinas, onde foi elaborado o Auto de Prisão em Flagrante Delito.
A ocorrência deverá seguir sob investigação para esclarecer a participação de cada envolvido e identificar o suspeito que teria conseguido escapar.