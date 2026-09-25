25 de setembro de 2026
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NO JARDIM DO LAGO

PM surpreende grupo invadindo comércio e impede roubo em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Polícia surpreendeu grupo entrando em comércio e apreendeu simulacro de pistola, faca, celulares e veículo usado na ação.
Polícia surpreendeu grupo entrando em comércio e apreendeu simulacro de pistola, faca, celulares e veículo usado na ação.

Três homens foram detidos pela Polícia Militar durante uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial no Jardim do Lago, em Campinas, na manhã desta quinta-feira (24). A abordagem ocorreu depois que policiais do 47º BPM/I perceberam a movimentação do grupo em um comércio na Avenida Adão Focesi.

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Segundo a PM, os agentes faziam patrulhamento pela via quando viram três suspeitos entrando de forma brusca no estabelecimento. Ao notarem a presença da viatura, eles correram em direção ao estacionamento lateral, mas foram alcançados e abordados.

Durante as buscas, os policiais encontraram um simulacro de pistola com um dos suspeitos. Com os demais, foram apreendidos uma faca e três celulares. Também foi localizado o veículo que, conforme o registro policial, teria sido usado pelo grupo na ação.

Suspeitos teriam admitido intenção de roubar

De acordo com a ocorrência, os detidos afirmaram aos policiais que pretendiam assaltar o estabelecimento. O registro também menciona que um dos envolvidos conseguiu fugir, apesar de a ocorrência apontar a detenção de três suspeitos.

Os três homens, o simulacro e o veículo foram encaminhados à 2ª Seccional de Polícia de Campinas, onde foi elaborado o Auto de Prisão em Flagrante Delito.

A ocorrência deverá seguir sob investigação para esclarecer a participação de cada envolvido e identificar o suspeito que teria conseguido escapar.

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