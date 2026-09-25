Três homens foram detidos pela Polícia Militar durante uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial no Jardim do Lago, em Campinas, na manhã desta quinta-feira (24). A abordagem ocorreu depois que policiais do 47º BPM/I perceberam a movimentação do grupo em um comércio na Avenida Adão Focesi.

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Segundo a PM, os agentes faziam patrulhamento pela via quando viram três suspeitos entrando de forma brusca no estabelecimento. Ao notarem a presença da viatura, eles correram em direção ao estacionamento lateral, mas foram alcançados e abordados.

Durante as buscas, os policiais encontraram um simulacro de pistola com um dos suspeitos. Com os demais, foram apreendidos uma faca e três celulares. Também foi localizado o veículo que, conforme o registro policial, teria sido usado pelo grupo na ação.