Mogi Guaçu está em luto. A cidade se despede de Bia Nogueira e de sua filha, Cibele Fernanda Marchis, de 28 anos. As duas enfrentavam o câncer e deixam familiares, amigos e uma legião de pessoas que tiveram suas vidas tocadas por elas.

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Após uma longa batalha contra um câncer raro, a trajetória de Cibele se transformou em um chamado à população de Mogi Guaçu para olhar com mais atenção para a prevenção e o tratamento da doença.

Cibele era corretora de imóveis e compartilhava publicamente sua trajetória de tratamento em um perfil no Instagram, cuja bio dizia: “Viver, vivendo com um CA raro”. Em uma das publicações, ela relatou: “Há um ano, descobri um câncer raro na adrenal, um tumor de 10 cm que já tinha tomado meu rim. Chegar até o diagnóstico foi um caminho longo.”