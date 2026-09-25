O Gaeco de Campinas e o 1º Baep da Polícia Militar prenderam nesta sexta-feira (25) um homem de 51 anos durante a segunda fase da Operação Infiltrados, investigação que apura a atuação de policiais civis e particulares em um esquema envolvendo associação criminosa, extorsão, violação de sigilo funcional e falsidade.

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O alvo foi identificado pelas iniciais F.M.C. e localizado em uma residência no Jardim Eulina, em Campinas, onde também foi cumprido um mandado de busca e apreensão. A ocorrência aconteceu em endereço na Avenida Marechal Rondon.

Durante as buscas, as equipes apreenderam dois celulares e um caderno de anotações com notas fiscais. O material ficou à disposição dos representantes do Ministério Público de São Paulo e deverá ser analisado no prosseguimento das investigações.