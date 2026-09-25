O Gaeco de Campinas e o 1º Baep da Polícia Militar prenderam nesta sexta-feira (25) um homem de 51 anos durante a segunda fase da Operação Infiltrados, investigação que apura a atuação de policiais civis e particulares em um esquema envolvendo associação criminosa, extorsão, violação de sigilo funcional e falsidade.
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O alvo foi identificado pelas iniciais F.M.C. e localizado em uma residência no Jardim Eulina, em Campinas, onde também foi cumprido um mandado de busca e apreensão. A ocorrência aconteceu em endereço na Avenida Marechal Rondon.
Durante as buscas, as equipes apreenderam dois celulares e um caderno de anotações com notas fiscais. O material ficou à disposição dos representantes do Ministério Público de São Paulo e deverá ser analisado no prosseguimento das investigações.
Após o cumprimento da prisão, F.M.C. foi levado ao Plantão Policial da 1ª Seccional de Campinas. Segundo o Baep, ele permaneceu detido e à disposição da Justiça.
Investigação aponta movimentação de dinheiro
De acordo com o Gaeco, o homem preso nesta sexta-feira teria desempenhado duas funções dentro da estrutura investigada. Uma delas seria a movimentação de valores expressivos em favor de um policial civil. A outra seria o fornecimento de um aparelho celular clandestino usado pelos investigados.
Esse telefone teria sido disponibilizado com um chip cadastrado em nome de terceiros, o que, na avaliação dos investigadores, serviria para dificultar a identificação das comunicações em eventual apuração criminal.
A nova fase foi desencadeada após a análise de documentos, celulares e notebooks apreendidos na primeira etapa da operação, deflagrada em 9 de junho.
Depósitos chegaram a R$ 324 mil
Entre os materiais localizados anteriormente estavam comprovantes de depósitos bancários. Parte deles, segundo o Ministério Público, trazia a identificação do homem preso nesta sexta-feira.
A investigação aponta que depósitos realizados de forma reiterada entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026 chegaram a R$ 324.220, com operações individuais que variavam de R$ 10 mil a R$ 51,7 mil.
O Gaeco também cita outra cifra, de R$ 181,3 mil, encontrada entre os registros analisados. Para os investigadores, os valores seriam, em princípio, incompatíveis com os rendimentos obtidos pelos investigados em razão dos cargos públicos ocupados.
Primeira fase prendeu policiais e particulares
A Operação Infiltrados foi iniciada em junho e resultou na prisão e no processamento de policiais civis e particulares. O processo criminal decorrente da primeira fase segue em andamento.
A análise do material apreendido levou o Gaeco à suspeita da participação de pelo menos mais um integrante, o que resultou nos mandados cumpridos nesta sexta-feira.
As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Criminal de Campinas. O Ministério Público informou que as investigações continuam para identificar eventuais outros participantes e esclarecer a atuação de cada um dentro do grupo investigado.