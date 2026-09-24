Uma nova ligação viária será construída no Parque Itália, em Campinas, para conectar a marginal do Córrego Piçarrão à Avenida das Amoreiras. A intervenção será feita na Rua Francisco Bueno Lacerda e terá investimento de R$ 1,08 milhão, com previsão de quatro meses de obras.

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A empresa responsável pelos trabalhos já foi definida. A homologação da licitação vencida pela COP 30 Pavimentação e Construção Ltda. foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (24). O próximo passo será a assinatura da ordem de serviço e, a partir dela, a contratada terá até 15 dias para iniciar a execução.

O projeto ocupa uma área de 1.953,90 metros quadrados e prevê 280 metros lineares de pavimentação, além de 93 metros de estruturas de drenagem. A obra ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

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