Uma nova ligação viária será construída no Parque Itália, em Campinas, para conectar a marginal do Córrego Piçarrão à Avenida das Amoreiras. A intervenção será feita na Rua Francisco Bueno Lacerda e terá investimento de R$ 1,08 milhão, com previsão de quatro meses de obras.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A empresa responsável pelos trabalhos já foi definida. A homologação da licitação vencida pela COP 30 Pavimentação e Construção Ltda. foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (24). O próximo passo será a assinatura da ordem de serviço e, a partir dela, a contratada terá até 15 dias para iniciar a execução.
O projeto ocupa uma área de 1.953,90 metros quadrados e prevê 280 metros lineares de pavimentação, além de 93 metros de estruturas de drenagem. A obra ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Alça cria alternativa para chegar às Amoreiras
A nova configuração pretende facilitar principalmente o deslocamento de motoristas que circulam pela marginal do Piçarrão ou entram em Campinas pela Avenida Prestes Maia e seguem em direção à Avenida das Amoreiras.
Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, a nova alça acrescentará uma alternativa à malha viária existente na região. A expectativa da pasta é melhorar a distribuição do fluxo de veículos entre esses importantes corredores.
O contrato tem valor de R$ 1.085.655,10. Desse montante, R$ 481.104 são provenientes de emenda parlamentar, o equivalente a cerca de 44% do custo da intervenção. O restante será coberto por outros recursos destinados ao projeto.
Se o cronograma estimado for cumprido, os trabalhos deverão durar aproximadamente quatro meses a partir do início efetivo da obra.