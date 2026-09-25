O Terminal Central de Campinas começa a passar por uma nova etapa de revitalização nesta segunda-feira (28), com o início das obras para construção de novos banheiros. A intervenção terá investimento de aproximadamente R$ 1,7 milhão e prazo previsto de 120 dias.

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Os sanitários atuais serão demolidos e substituídos por uma estrutura maior, com 170 metros quadrados, novos banheiros masculino e feminino com espaços destinados a crianças, além de banheiro família e unidade acessível.

Para evitar a interrupção do atendimento durante a obra, a Emdec instalou sanitários provisórios na segunda quinzena de agosto. Eles ficam depois da plataforma “G”, ao lado do posto da Transurc, e foram sinalizados com faixas e placas.