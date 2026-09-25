O Terminal Central de Campinas começa a passar por uma nova etapa de revitalização nesta segunda-feira (28), com o início das obras para construção de novos banheiros. A intervenção terá investimento de aproximadamente R$ 1,7 milhão e prazo previsto de 120 dias.
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Os sanitários atuais serão demolidos e substituídos por uma estrutura maior, com 170 metros quadrados, novos banheiros masculino e feminino com espaços destinados a crianças, além de banheiro família e unidade acessível.
Para evitar a interrupção do atendimento durante a obra, a Emdec instalou sanitários provisórios na segunda quinzena de agosto. Eles ficam depois da plataforma “G”, ao lado do posto da Transurc, e foram sinalizados com faixas e placas.
Demolição será feita à noite
A primeira etapa será a montagem do canteiro de obras. Depois, a demolição dos banheiros existentes será realizada no período noturno, com o objetivo de reduzir os impactos na circulação de passageiros dentro do terminal.
Além da nova estrutura física, o projeto inclui intervenções arquitetônicas, estruturais, elétricas e hidrossanitárias. O recurso para a obra será viabilizado por meio de contrapartida da construtora e incorporadora ADN S/A., prevista em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
A ordem de serviço foi emitida em 17 de setembro.
Quatro linhas terão pontos alterados
Durante os trabalhos na área entre as plataformas “D” e “E”, quatro linhas terão os locais de embarque e desembarque modificados temporariamente.
A linha 115 (Adhemar de Barros) passará a operar no ponto da linha 164. A 163 (Jardim Campos Elíseos) ficará junto da linha 136. Já a 164 (Parque Tropical) será deslocada para a plataforma “A”, no ponto da linha 231. A 231 (Satélite Íris I), por sua vez, passará para o ponto da linha 214.
Segundo a Emdec, as demais linhas e a operação geral do Terminal Central não serão afetadas. Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar os passageiros.
Quarta etapa da revitalização
Essa será a quarta etapa das intervenções iniciadas em 2022. Naquele ano, o Terminal Central passou por melhorias nos espaços acessíveis e sanitários e também adotou acesso exclusivo para usuários do transporte coletivo.
Inaugurado em dezembro de 1985 e reinaugurado em maio de 2009, o terminal fica na Rua Cônego Cipião, próximo ao Viaduto Miguel Vicente Cury, à Estação Cultura e ao Mercado Municipal. O local é um dos principais pontos de integração entre a região central e bairros e distritos de Campinas.