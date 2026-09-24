Um caminhão que transportava mais de 3,5 mil galinhas tombou após bater na traseira de uma carreta na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Itatiba, na manhã desta quinta-feira (24). O acidente deixou uma pessoa com ferimentos leves e provocava 12,5 quilômetros de congestionamento no sentido sul por volta das 10h45.
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A colisão aconteceu pouco depois das 7h, na altura do km 111. Segundo informações repassadas pela concessionária Rota das Bandeiras ao Centro de Controle Multimodal (CCM) da Artesp, um caminhão Iveco Tector 240 seguia pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, atingiu a traseira de uma carreta Volvo FH 460. O motorista do caminhão perdeu o controle da direção e o veículo tombou sobre as duas faixas e parte do canteiro central.
A carreta atingida parou inicialmente no acostamento e posteriormente foi reposicionada para uma área após a praça de pedágio de Itatiba, próximo ao km 109. Das duas pessoas envolvidas na ocorrência, uma saiu ilesa e outra sofreu ferimentos leves.
Mais de 3,5 mil galinhas
O caminhão tombado levava carga viva, formada por mais de 3,5 mil galinhas. Equipes começaram o transbordo dos animais às 7h56. As informações disponibilizadas pela Artesp não detalham se houve morte ou fuga de aves em razão do acidente.
Também houve vazamento de combustível, o que exigiu a aplicação de pó de serra pelas equipes de atendimento. O caminhão permanecia no local na atualização das 10h45.
O acidente chegou a fechar todas as faixas no sentido sul entre 7h05 e 9h46, período em que o tráfego foi direcionado pelo acostamento. No sentido norte, faixas e acostamento ficaram interditados entre 7h05 e 7h47.
Congestionamento de 12,5 km
Mesmo após a liberação das faixas, o impacto no trânsito continuava expressivo. Às 10h45, a Artesp registrava 12,5 quilômetros de congestionamento no sentido sul, entre os quilômetros 123 e 110,5 da Dom Pedro I.