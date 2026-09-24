Um caminhão que transportava mais de 3,5 mil galinhas tombou após bater na traseira de uma carreta na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Itatiba, na manhã desta quinta-feira (24). O acidente deixou uma pessoa com ferimentos leves e provocava 12,5 quilômetros de congestionamento no sentido sul por volta das 10h45.

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A colisão aconteceu pouco depois das 7h, na altura do km 111. Segundo informações repassadas pela concessionária Rota das Bandeiras ao Centro de Controle Multimodal (CCM) da Artesp, um caminhão Iveco Tector 240 seguia pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, atingiu a traseira de uma carreta Volvo FH 460. O motorista do caminhão perdeu o controle da direção e o veículo tombou sobre as duas faixas e parte do canteiro central.

A carreta atingida parou inicialmente no acostamento e posteriormente foi reposicionada para uma área após a praça de pedágio de Itatiba, próximo ao km 109. Das duas pessoas envolvidas na ocorrência, uma saiu ilesa e outra sofreu ferimentos leves.

Mais de 3,5 mil galinhas